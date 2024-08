Tom Aspinall exige que Stipe Miocic seja “Joe Biden’d” da luta contra Jon Jones: “Ninguém mais está tão interessado”

Tom Aspinall quer que Stipe Miocic aprenda uma lição com o 46º presidente dos Estados Unidos.

Apesar dos muitos apelos para que o UFC cancele a esperada disputa de título entre Miocic e o campeão peso-pesado do UFC, Jon Jones, o CEO do UFC, Dana White, reforçou os planos de sua promoção de prosseguir com a luta na semana passada, argumentando que Jones e Miocic “ambos merecem” e que ele está “mostrando respeito a ambos” ao remarcar a luta depois que ela não foi realizada em novembro de 2023 no UFC 295 devido a uma lesão no ombro de Jones.

Aspinall, em vez disso, se destacou no UFC 295 e conquistou o título interino dos pesos pesados ​​com um nocaute no primeiro round de Sergei Pavlovich. Ele então defendeu o cinturão interino no UFC 304 com um nocaute de 60 segundos de Curtis Blaydes, vingando com sucesso a única derrota de sua carreira no UFC. Depois, Aspinall deixou claro para o MMA Fighting que ele só está disposto a lutar em uma luta de unificação de título a seguir — e, a essa altura, ele está cansado de esperar por Jones e Miocic.

“Tire Stipe daí”, Aspinall disse à TNT Sports na sexta-feira. “Vamos ser honestos. O cara tem 43 anos, ele ficou quatro anos afastado, e sua última luta foi uma derrota por nocaute. Claro, ele é uma lenda absoluta neste esporte. Ele é o melhor peso pesado de todos os tempos — estatisticamente, ele é o melhor peso pesado de todos os tempos. Mas o cara precisa ser tirado da corrida.

“O cara precisa ser Joe Biden’d, companheiro. Ele é velho demais. Ninguém mais está interessado. E eu respeito muito o Stipe. Tire-o e me coloque dentro. Mas está certo, não está? Está certo.”

Miocic, 41, está na verdade pronto para fazer 42 anos em 19 de agosto, mas o argumento de Aspinall ainda é válido. Bicampeão peso-pesado do UFC, Miocic não luta desde que perdeu seu título com uma derrota brutal por nocaute no segundo round nas mãos de Francis Ngannou em março de 2021.

Para contextualizar, a estreia de Alex Pereira no UFC aconteceu em novembro de 2021, o que significa que o favorito para o prêmio de Lutador do Ano de 2024 competiu nove vezes, conquistou dois títulos divisionais diferentes e construiu um currículo no Hall da Fama do UFC em menos de 40 meses desde a última aparição de Miocic no octógono.

Biden, é claro, retirou-se da corrida presidencial dos EUA em 2024 em julho após um desempenho catastrófico no debate contra o candidato republicano Donald Trump, o que gerou questionamentos generalizados sobre a aptidão mental do candidato de 81 anos para outro mandato.

Aspinall pode ser apenas um inglês dando uma olhada na política americana, mas ele acha que Miocic deveria entender a indireta e fazer o mesmo na próxima luta pelo título contra o campeão peso-pesado do UFC Jones, que deve acontecer em novembro na cidade de Nova York.

“Tirem Joe Biden daí”, disse Aspinall. “Me coloquem lá dentro.”