Tom Aspinall não vai chamar Jon Jones de assustado, mas ele sabe que Stipe Miocic é uma luta ‘muito, muito, muito mais fácil’

Tom Aspinall nem tenta descobrir o que se passa na cabeça de Jon Jones, mas ele sabe, sem sombra de dúvidas, que o atual campeão peso-pesado do UFC está procurando um oponente muito menos arriscado para sua próxima luta.

Depois de bombardear Curtis Blaydes com socos no UFC 304 para marcar sua terceira vitória consecutiva por nocaute — dessa vez em 60 segundos — Aspinall continuou a pedir um confronto contra Jones para unificar os títulos na divisão dos pesos pesados. Aspinall atualmente detém o cinturão interino que ganhou em novembro passado, quando Jones sofreu uma ruptura muscular no peitoral que o manteve fora de ação pela maior parte do ano passado.

Em um mundo perfeito, Aspinall estaria se preparando para a chance de se tornar um campeão indiscutível no final deste ano, mas em vez disso ele vai ter que ficar sentado na lateral enquanto Jones batalha com Miocic em uma luta atualmente marcada para novembro. Por todas as maneiras que Jones proclamou que uma vitória sobre Miocic significa mais para seu legado, Aspinall sabe sem dúvida que ele é uma ameaça muito maior.

“Claro, Jon Jones não é um idiota”, disse Aspinall ao MMA Fighting. “Mesmo que ele possa agir como tal às vezes. Ele não é pouco inteligente. Stipe, um dos melhores pesos pesados, se não o melhor peso pesado de todos os tempos. Stipe também tem 43 anos, vem de uma paralisação de três anos e sua última luta foi uma derrota por nocaute.

“Obviamente, ele vai querer fazer essa luta antes de mim porque é mais fácil. Muito mais fácil. Muito, muito, muito mais fácil. Ele sabe que eu sou a luta mais difícil para ele.”

É difícil argumentar contra a lógica de Aspinall, considerando a trajetória impressionante que ele conquistou desde que chegou ao UFC.

Em nove lutas, Aspinall ostenta um histórico de 8-1 com oito finalizações e apenas um oponente que conseguiu chegar ao segundo round contra ele. Sua única derrota veio em sua primeira luta contra Blaydes quando Aspinall rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho em apenas 15 segundos de luta.

Aspinall reconhece o tipo de perigo que ele representa para qualquer um que queira pisar no octógono contra ele, mas esse é um risco ainda maior para Jones, que nunca experimentou legitimamente o gosto da derrota durante sua carreira (sua única derrota foi por desqualificação devido a cotoveladas ilegais em uma luta que ele já estava vencendo contra Matt Hamill).

“Não vou dizer que ele está assustado porque ele não está”, disse Aspinall sobre Jones. “Mas ele é inteligente em sua abordagem e vai lutar com Stipe antes de mim todas as vezes.”

Se Jones vencer Miocic em novembro, uma luta contra Aspinall parece inevitável, mas o lutador inglês de 31 anos sabe que nada é garantido — especialmente no que diz respeito a Jones.

Ele clamou veementemente por uma luta contra Jones após inicialmente ganhar o título interino e seus gritos caíram em ouvidos surdos. Aspinall adotou uma abordagem mais comedida desde então, mas com sua última vitória contra Blaydes, ele sabe que é Jones ou nada para ele em seguida.

No fundo do coração, Aspinall acredita que Jones realmente lutará com ele?

“Não tenho ideia”, disse Aspinall sem rodeios. “Gostaria de pensar que sim, mas neste ponto Jon Jones está mesmo lutando contra Stipe? Não sabemos. Não temos ideia.

“Como eu disse, Jon Jones é um cara meio incomum. Você não entende o que vê. Ele é traiçoeiro, viscoso, serpenteante, ele faz movimentos diferentes. Ele diz uma coisa, faz outra. Então eu não sei. Não tenho ideia, para ser honesto.”

Mesmo que Jones derrote Miocic em novembro, Aspinall mantém sua afirmação de que o caminho para se tornar o melhor peso pesado do mundo passa por ele.

Se Jones discordar, Aspinall está esperando para provar que ele está errado.

“Jon conseguiu uma vitória na divisão dos pesos pesados. Eu consegui oito, todas finalizações”, disse Aspinall. “Não estou dizendo que meu currículo é melhor que o de Jon Jones porque não é. Não chega nem perto. Ele é muito melhor que eu, mas, no que diz respeito aos pesos pesados, eu sou o melhor peso pesado do mundo.”