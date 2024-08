Tom Aspinall promete que ‘aposentará Jon Jones sem nem mesmo lutar com ele’

Tom Aspinall quer apenas unificar o título dos pesos pesados ​​do UFC em uma luta contra Jon Jones, mas ele efetivamente desistiu de qualquer esperança de que isso aconteça.

Apesar de uma corrida notável pelo UFC com oito vitórias e apenas um oponente chegando ao segundo round com ele, Aspinall de repente se vê do lado de fora olhando para dentro enquanto se agarra a um título interino dos pesos pesados. Enquanto ele espera, Jon Jones está se preparando para defender seu título dos pesos pesados ​​contra Stipe Miocic em uma luta esperada para novembro no Madison Square Garden em Nova York.

O que piora a situação é que Jones pode decidir se aposentar do esporte se vencer Miocic, e embora isso possa consolidar Aspinall como o campeão indiscutível dos pesos pesados ​​do UFC, ele prefere provar isso no octógono.

“Não há lugar algum onde você possa encontrá-lo publicamente, em lugar nenhum, dizendo que lutará comigo”, disse Aspinall sobre Jones no Acredite em mim podcast. “Não existe. Desafio qualquer um que esteja assistindo a esta entrevista a ir e encontrar a declaração, citação, um vídeo onde Jon Jones está dizendo que lutará comigo depois de lutar com Stipe. Não existe. O cara é inteligente, e sabemos que ele está um pouco acima do peso ultimamente. O cara sentou lá com os dedos de Cheeto ou algo assim, Doritos nos dedos com seu iPhone na mão esperando que eu fosse nocauteado [by Curtis Blaydes] para que ele pudesse começar a twittar sobre isso.

“Vamos ser honestos, e desde que eu ganhei aquela luta, ele ficou completamente quieto. Ele vai continuar completamente quieto sobre mim até se aposentar. Porque não tem a mínima chance de ele lutar comigo. Nem pensar. Vou aposentar Jon Jones sem nem lutar com ele.”

Claro, Jones já comentou sobre Aspinall no passado, mas ele afirmou principalmente que uma luta contra uma lenda como Miocic significa mais para sua carreira e legado, e é por isso que ele buscou abertamente o confronto.

Miocic é amplamente considerado um dos maiores pesos pesados ​​de todos os tempos, e ele detém o recorde de mais defesas de título naquela divisão na história do UFC, com três seguidas. Dito isso, Miocic acabou de completar 42 anos, ele vem de uma derrota por nocaute para Francis Ngannou e não luta desde março de 2021.

O fato de Jones querer essa luta em vez de um possível confronto contra Aspinall diz ao atual campeão interino do UFC tudo o que ele precisa saber.

“Eles não merecem f*der lutar pelo título dos pesos pesados”, disse Aspinall. “Esses caras não são os melhores da divisão dos pesos pesados ​​agora. Dana White e todo mundo pode dizer o que quiser, eles não são os melhores pesos pesados ​​do mundo agora.

“Não estou dizendo que eles não tiveram carreiras incríveis porque eu idolatro esses caras. Eu quero ter uma carreira assim. É isso que estou tentando fazer com a minha vida, é o que eles fizeram, mas eles não são os melhores agora. Agora eles definitivamente não são os melhores, então vamos parar de falar toda essa besteira como se eles fossem.”

O maior obstáculo para Aspinall chegar até Jones provavelmente não é Miocic, mas sim o CEO do UFC, Dana White.

Nos últimos meses, White tem transmitido consistentemente a mensagem de que considera Jones o melhor lutador peso por peso do esporte e o maior artista marcial misto de todos os tempos, e quer lhe dar a cortesia de lutar contra outra lenda como Miocic.

Isso pode satisfazer o maior desejo de Jones, mas Aspinall zomba da ideia de que, de alguma forma, isso prova que ele é o melhor peso pesado do UFC.

“Da forma como vejo, sou o melhor peso pesado do mundo e não estou recebendo meu crédito por isso”, disse Aspinall. “Eles estão mantendo o cinturão como refém e Jon Jones está adorando. Ele está adorando o fato de Dana White estar aparecendo em todas as entrevistas possíveis — você está falando sobre pesos-galos e Dana White vira de volta e começa a falar sobre o quão bom Jon Jones é! Se ele é tão bom assim, vamos lutar. Eu sou o peso pesado nº 1 do mundo agora. Vamos arriscar e ver quem é o cara, eu ou Jon? É simples assim.

“Eu estou prestes a ser o melhor lutador do mundo, o melhor peso pesado do mundo agora, e Jon Jones não é e eu estou disposto a provar isso e ele não é. É disso que estou prestes a ser. Estou prestes a ser o melhor peso pesado do mundo.”

Enquanto sua frustração continua a aumentar, Aspinall revelou que ele deve servir como lutador reserva para a luta Jones vs. Miocic no final deste ano. Se um cenário se desenrolar onde ele recebe a chamada para enfrentar um deles em novembro, Aspinall prometeu “Eu vou entrar em cena com uma hora de antecedência se for preciso e vencer qualquer um deles.”

Se Jones x Miocic ocorrer sem incidentes, Aspinall aceitou que pode passar por um campo de treinamento inteiro sem a recompensa de lutar, mas esse é um risco que ele está disposto a correr.

Aos seus olhos, é apenas mais uma prova de que ele está disposto a fazer o que Jones não fará.

“Eu sou o cara do peso pesado, não ele — eu”, disse Aspinall. “Quero ser reconhecido como o melhor. Eu tenho o cinturão de verdade. Sou eu quem está defendendo. Ele está defendendo contra um Stipe Miocic de 42 anos com um milhão de milhas no relógio. Se você quer ser o cara de verdade, tem que lutar comigo.”