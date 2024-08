Tom Aspinall só está aberto a uma luta pelo título indiscutível: ‘Não farei mais nada’

Títulos interinos do UFC não são exatamente raros, mas raramente esses cinturões são defendidos.

No UFC 304, Tom Aspinall se tornou apenas o terceiro campeão interino na história do UFC a defender esse título, juntando-se a Antonio Rodrigo Nogueira e Renan Barão, que enfrentaram situações semelhantes no passado. Antes de Aspinall despachar Curtis Blaydes em apenas 60 segundos no UFC 304, a última vez que um título interino foi defendido foi Barão, em 2013.

No caso de Barão, ele ficou preso esperando o machucado Dominick Cruz retornar, mas Cruz nunca o fez em tempo hábil, então o brasileiro acabou sendo declarado o campeão indiscutível. Para Aspinall, ele está segurando o título interino porque o atual campeão peso-pesado do UFC Jon Jones se machucou com um músculo peitoral rompido, mas talvez o mais importante agora é que a próxima luta de Jones provavelmente será em novembro contra Stipe Miocic.

Embora Aspinall não tenha piscado quando o UFC o convidou para enfrentar Blaydes em julho, ele simplesmente não está interessado em se tornar o campeão interino com o reinado mais longo na história promocional. É por isso que Aspinall está jogando o desafio quando se trata de sua próxima luta — e ele não está tão preocupado com Quem ele está enfrentando, mas sim o que está em jogo.

“Eu não sei o que está acontecendo [next]”, disse Aspinall ao MMA Fighting. “Isso está meio que fora do meu controle. Tudo o que sei é que minha próxima luta será por um título indiscutível. É isso. Não farei mais nada.

“Na minha próxima luta, lutarei contra qualquer um, como sempre, como fiz durante toda a minha carreira — você pode perguntar isso a qualquer um dos matchmakers do UFC — mas, agora, sou o melhor peso-pesado do UFC do mundo e estou lutando por um título indiscutível.”

Após o UFC 304, o CEO do UFC, Dana White, disse que seria uma loucura para a promoção não ter Aspinall como lutador reserva para a luta entre Jones e Miocic, prevista para o final deste ano.

Enquanto alguns lutadores se irritaram em assumir um papel de reserva em vez de apenas conseguir uma luta pelo título, não conte Aspinall entre eles. Neste ponto, ele não consegue imaginar um único cenário em que ele recuaria da chance de enfrentar Jones ou Miocic no octógono.

“Sim, estarei lá. Eu farei isso”, disse Aspinall sobre ser o lutador reserva. “Eu lutaria com esses caras em uma hora de aviso se eles precisassem de mim.

“Escute, eu poderia vencer esses dois caras, sem problemas. Se eu tiver que fazer isso em um dia de aviso, eu posso fazer. Facilmente. Então eu estarei lá e saborearei a oportunidade se ela se apresentar.”

Aspinall não é arrogante, mas sim confiante no trabalho que demonstrou ao longo de sua carreira no UFC para se colocar em posição de se tornar o campeão indiscutível dos pesos pesados.

Ele pode ter que dividir uma parte dos campeonatos dos pesos pesados ​​do UFC com Jones agora, mas Aspinall não tem dúvidas de que ele é o melhor, independentemente da etiqueta interina afixada em seu cinturão.

“Eu sou o melhor”, disse Aspinall. “Eu venci todos os concorrentes. Isso significa que eu sou o melhor. Para mim, isso significa que eu sou o melhor. Você vence todos os concorrentes, você é o melhor do mundo, e é isso.”