Tom Brady comemora 47º aniversário com homenagem emocionante aos seus filhos e entes queridos

EUé mais um ano para celebrar o aniversário do grande Tom Brady. Incrivelmente, mesmo que ele tenha acabado de se aposentar do futebol, o sete vezes campeão do Super Bowl completou 47 anos e, como muitos outros seres humanos, o ex-New England Patriots e Bucaneiros da Baía de Tampa comemorado com seus entes queridos.

No sábado, 3 de agosto, ele compartilhou um carrossel de fotos nas redes sociais que mostram os melhores momentos entre ele e seus três filhos John Edward Thomas, Benjamin Rein e Vivia Lake. Ele legendou o post com uma frase muito tocante.

“Os arquivos perdidos de 46!,” diz a postagem do Instagram. “Que ano especial com essas crianças lindas, a melhor família e amigos que alguém poderia pedir, e todos vocês! Aqui está para fazer de 47 o nosso melhor ano até agora… Além disso, yVocê pode postar uma selfie no seu aniversáriorelaxem todos”, brincou ele, ao concluir o post, com alguns emojis.

Fotos memoráveis ​​para todos

A primeira foto mostra o ex-astro da NFL com sua filha enquanto ele olha para ela mergulhando de uma rocha no oceano, também compartilhando uma adicional com John, também conhecido como “Jack”, vestindo roupas de golfe muito semelhantes às de seu pai.

Outra foto mostra Benjamin sentados em algumas arquibancadas enquanto conversavam. Nas fotos é mostrado onde eles viajaram juntos com cenas emocionantes.

Tom Brady está pronto para fazer sua estreia como analista e comentarista com a Fox quando a nova temporada da NFL começar, enquanto ele inicia uma nova etapa de sua carreira em Cleveland quando o Brown recebe o Dallas Cowboys na Semana 1.