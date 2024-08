Tom Brady dá uma ‘pequena’ provocação no QB Jones dos Giants no Fanatics Fest

NOVA YORK — A lenda da NFL Tom Brady criticou “um pouco” o quarterback do New York Giants, Daniel Jones, ao falar em um painel no Fanatics Fest na sexta-feira no Javits Center.

Brady tirou o nome de Jones do nada ao discutir uma hipotética interceptação enquanto estava no palco com Stephen A. Smith, da ESPN. Isso arrancou mais do que algumas risadas da multidão.

“Digamos que Daniel Jones faça uma interceptação”, disse Brady antes de ser interrompido pelas risadas dos participantes.

Enquanto Brady tentava voltar atrás, ele pareceu perceber como o comentário havia sido interpretado.

“Eu não quis dizer isso assim. Eu nem estava criticando Daniel Jones”, ele disse. “Talvez eu estivesse um pouco.”

Nesse ponto, a conversa mudou de assunto.

Brady, sete vezes vencedor do Super Bowl pelo New England Patriots e Tampa Bay Buccaneers, está pronto para começar esta temporada como analista-chefe da Fox. Ele está escalado para trabalhar ao lado do principal locutor play-by-play Kevin Burkhardt.

Smith e Brady estavam discutindo como a lenda da NFL tomaria cuidado para não criticar excessivamente os quarterbacks ao transmitir os jogos.

Brady disse que talvez quisesse fazer um comentário como: “Isso foi horrível”, mas reconheceu: “Eu simplesmente não posso dizer isso na TV”.

“Por que não?”, perguntou Smith.

“Bem, porque há pais e há membros da família e eu não quero necessariamente dizer isso sempre dessa forma”, disse Brady. “Mas se eu estivesse fazendo isso sozinho e digamos que eu fizesse uma interceptação realmente ruim, eu iria até a lateral do campo e diria: ‘Você é o pior quarterback do mundo. Como você conseguiu fazer esse passe? Terrível!’

“Mas não quero ser tão crítico porque, de certa forma, não sei exatamente qual foi o problema naquela jogada. Digamos que Daniel Jones lance uma interceptação. …”

Brady tem alguma história com a organização dos Giants, embora não seja tão positiva quanto o resto de sua carreira de jogador. Ele perdeu dois Super Bowls para Eli Manning & Co. nas temporadas de 2007 e 2011. É algo que ele trouxe à tona repetidamente ao longo dos anos, especialmente o fato de que os Giants arruinaram a chance da Nova Inglaterra de completar uma temporada invicta em 2007.

Jones, enquanto isso, parece ter simplesmente pego um perdido na sexta-feira. Ele está entrando em sua sexta temporada com os Giants e lançou dois passes para touchdown e seis interceptações em um 2023 cheio de lesões, no qual ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito em novembro. Ele também perdeu jogos por causa de uma lesão no pescoço.

Espera-se que Jones retorne ao campo no jogo de pré-temporada de sábado contra o Houston Texans.