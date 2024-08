Tom Brady mostra a altura e o atletismo do filho em uma postagem de feliz aniversário

Em uma série de fotos que Tom vomitou em seu Instagram página para comemorar a 17ª viagem de Jack ao redor do sol, você pode ver que ele agora está cara a cara com seu pai de 1,80 metro. Ele também tem uma ótima tacada de golfe. E, de acordo com Tom, ele também está ganhando jogos de basquete.

“Feliz aniversário de 17 anos para o garoto de 17 anos mais gentil, doce e atencioso que eu conheço”, disse Brady, que divide Jack com sua ex, Bridget Moynahan . ‘Você é realmente uma bênção em minha vida e estou muito grato por vê-lo amadurecer e se tornar um jovem. Seu amor pela família, amigos, escola, atletismo, trabalho duro e dedicação a tudo em que você coloca sua energia são apenas alguns de seus qualidades incríveis.”

“Adoro passar cada minuto com você e aprecio nosso tempo juntos. (Essas são todas as minhas coisas favoritas em você. O que menos gosto é que você pode me vencer no um contra um agora 🙄😂).”