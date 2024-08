Tom Cruise repele e pára-quedas para transferência das Olimpíadas para os Jogos de Los Angeles em 2028

Reproduzir conteúdo de vídeo



Bem, nós te avisamos! Tom Cruise fez as honras no final da cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Paris e aconteceu exatamente como dissemos que aconteceria! E foi espetacular.

Tom apareceu no topo do Stade de France assim como DELA encerrou sua incrível interpretação de “Star Spangled Banner” e, sim, ele caiu no chão do estádio enquanto os fãs enlouqueciam.

Tom foi até o prefeito de Los Angeles Karen Bassque lhe entregou a bandeira olímpica – Tom subiu em uma motocicleta e andou com a bandeira nas costas do lado de fora do estádio.





Começou a ser reproduzido um vídeo de Tom atravessando as ruas de Paris e, em seguida, pilotando o helicóptero até o que parecia ser um jato de carga.

Corta para a porta traseira do avião se abrindo, e Tom saltou destemidamente e caiu em queda livre por cerca de um minuto antes de puxar a corda. Ele pousou em segurança, mexeu em algumas ferramentas e, eventualmente, a câmera foi retirada e Tom estava no letreiro de Hollywood enfeitado com os anéis olímpicos. Ele então entregou a bandeira a um ciclista e a bandeira foi passada para vários atletas enquanto eles corriam pela Cidade dos Anjos.

O vídeo terminou e os Red Hot Chili Peppers começaram a tocar à beira-mar para um grupo de fãs enlouquecidos. Se isso servir de indicação, 2028 será incrível.