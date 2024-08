Tom Cruise salta do Stade de France; auxilia na revelação do logotipo de Hollywood em Los Angeles ’28

Tom Cruise deu início à transição dos Jogos de Paris de 2024 para os Jogos de Los Angeles de 2028 saltando do Stade de France na cerimônia de encerramento no domingo.

Cruise apareceu no topo do estádio depois que a cantora HER cantou o hino nacional dos EUA. O ator de 62 anos olhou para a câmera e então pulou com um arnês preso ao corpo e flutuou lentamente até o chão.

Ele caminhou entre os atletas olímpicos enquanto dava high fives e tirava selfies. Ele finalmente foi até o palco para pegar a bandeira olímpica da prefeita de Los Angeles, Karen Bass, e Simone Biles.

Cruise então subiu em uma motocicleta que lembrava as de “Top Gun: Maverick”, no qual ele estrelou, e saiu do Stade de France em direção às ruas de Paris, indo em direção a um avião em uma sequência filmada anteriormente.

Obrigada, Paris! Agora vamos para Los Angeles. foto.twitter.com/MxlAb0hZbT — Tom Cruise (@TomCruise) 11 de agosto de 2024

Claro, Cruise então saltou de paraquedas da aeronave, mas dessa vez pousando em Los Angeles. Ele foi até o letreiro de Hollywood, prendeu os anéis nele e entregou a bandeira olímpica para a ciclista Kate Courtney.

A cerimônia de entrega continuou com apresentações em Los Angeles dos Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish, Snoop Dogg e Dr. Dre