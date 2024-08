Tony Ferguson não espera que luta no UFC Abu Dhabi seja sua última, só quer lutar pelo UFC

Tony Ferguson não tem planos de se aposentar tão cedo.

O veterano favorito dos fãs entra no card do UFC Abu Dhabi de sábado buscando quebrar uma sequência de sete derrotas consecutivas ao enfrentar Michael Chiesa em uma luta de meio-médios. O CEO do UFC, Dana White, deixou claro que gostaria de ver Ferguson pendurar as luvas, mas “El Cucuy” vê uma nova vida para si mesmo com um retorno à divisão de 170 libras.

“Tenho 40 anos de idade”, disse Ferguson no dia da mídia do UFC Abu Dhabi. “Estou competindo neste esporte há muito tempo, em todos os esportes há mais de 35 anos. Meio louco. Lutei na faculdade em 165. 170 foi o que ganhei O ultimo lutador em. Michael Chiesa venceu em 155. Nós fazemos as contas, fazemos os números, você não deve voltar atrás. Eu tenho lutado para trás o meu tempo todo, tentando ficar lá por Deus sabe-se lá por que razão.

“Cento e setenta libras, me sinto confortável. Não sinto que essa será minha última luta. Tenho que fazer uma merda extraordinária, é o que estou planejando fazer.”

Ferguson, que já foi um dos principais competidores no peso leve, não vence uma luta desde a paralisação médica de Donald Cerrone em junho de 2019. Após essa vitória, ele enfrentou uma série de oponentes assassinos, incluindo Justin Gaethje, Charles Oliveira, Beneil Dariush e Michael Chandler, todos os quais contribuíram para a espiral atual de Ferguson. Em sua luta mais recente, Ferguson perdeu por decisão unânime para Paddy Pimblett.

Uma oitava derrota consecutiva poderia razoavelmente sinalizar o fim da carreira de Ferguson no UFC. Se a promoção cortar laços com ele, Ferguson não tem desejo de competir em outro lugar.

“Eu amo o UFC e é aqui que vou ficar”, disse Ferguson. “Então eu tenho que ganhar esse direito. Eu tenho sete derrotas, quem tem uma oitava chance quando isso acontece, exceto eu? Eu nunca peço muita merda, então estou me pedindo para ir lá e fazer a melhor performance que eu provavelmente puder, para que assim eu possa manter meu lugar.

“Eu quero estar aqui. Não quero lutar por outra organização. Para onde diabos eu vou, BKFC e ter Conor [McGregor] trabalhar para mim de novo? Não, eu não quero fazer essa merda. Literalmente, este é o meu lar. Sempre foi o meu lar. Se chegar a esse ponto, talvez eu abra minha própria promoção. Há muitas rotas de negócios diferentes que eu quero seguir e acredito que a geração mais jovem está esperando que eu faça alguma coisa. Tenho feito muitas coisas diferentes, só não dei o próximo passo porque, bem, ainda não estou pronto. Quando estiver pronto, talvez sim, mas ainda não.”

Muito se falou sobre a preparação febril de Ferguson para a luta crucial deste fim de semana, embora seu oponente Chiesa tenha sido desdenhoso da conversa de treinamento de Ferguson. A opinião de Chiesa importa pouco para Ferguson, que se sente tão preso como sempre, apesar de sua má fase nos últimos anos.

“Não”, disse Ferguson, quando perguntado se esta seria sua última luta. “Eu tenho esse plano de jogo. Assim que terminar aqui, vou estudar. Então, acabei de terminar uma hora e meia de cardio. Foram 20 de bicicleta, 20 de esteira, 20 de elíptico e 20 de remada. E antes disso, fiz 18 rounds. Então meu corpo está ativado e para estar tão focado quanto estou agora, estou encarando isso não como um tipo de coisa de ‘matar, matar, matar’, porque esse nunca foi o cara que eu fui. Mas mais como um atleta, como em eu vou te superar em pontos, vou te fazer trabalhar pra caralho, vou fazer você querer sair dali o mais rápido que puder.

“Então Chiesa vai ter as mãos ocupadas. Respeito, mas o respeito acaba assim que a porta da gaiola se fecha.”