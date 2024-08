‘Tony, nós te amamos, mas está na hora’: profissionais reagem à derrota recorde de Tony Ferguson e possível aposentadoria

Tony Ferguson está deixando a porta aberta para um retorno e a comunidade do MMA não sabe bem como se sentir sobre isso.

Os lutadores foram unânimes em seus elogios ao veterano competidor leve, que sofreu uma oitava derrota consecutiva no UFC Abu Dhabi após ser finalizado no primeiro round por Michael Chiesa em uma luta de meio-médios do card principal no sábado. Dada a atual queda de Ferguson — um novo recorde do UFC, quebrando um empate com BJ Penn — vários também sugeriram que esta seria a última vez que o veterano de 35 lutas competiria, algo que “El Cucuy” estava hesitante em se comprometer.

Um Ferguson emocionado absorveu os aplausos de uma multidão apreciativa da Etihad Arena antes de dizer ao entrevistador Daniel Cormier que ele está deixando apenas uma luva na gaiola, em vez das duas tradicionais que sinalizam uma aposentadoria. Ferguson, 40, deixou claro que ele só quer lutar pelo UFC, então seu futuro permanece incerto.

Lutadores como Terrance McKinney e Henry Cejudo expressaram o sentimento de “Nós amamos vocês, mas chegou a hora”, e outros elogiaram Ferguson por sua carreira lendária.

Veja abaixo as melhores reações das redes sociais.

Tony, nós te amamos, mas está na hora — Terrance McKinney (@twrecks155) 3 de agosto de 2024

Tony, estou orgulhoso, sei que isso exigiu muito de você, agradecemos por tudo o que você fez, CSO para sempre — Terrance McKinney (@twrecks155) 3 de agosto de 2024

Muito feliz por Chiesa, mas arrasado por TFerg. É difícil ver uma carreira tão boa virar do jeito que virou para ele. — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 3 de agosto de 2024

Um dos melhores a fazer isso na divisão leve. Espero que as pessoas se lembrem da lenda de “El Cucuy” nas próximas gerações. Um de cada tipo. — #OnAmission4Gold (@KelvinGastelum) 3 de agosto de 2024