Topps revela raro cartão das Olimpíadas de Paris assinado por LeBron, Curry e Durant

Por mais raro que tenha sido para LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant se unirem para alguns jogos neste verão, agora há um item colecionável comemorando o tempo que passaram juntos nas Olimpíadas de Paris que é ainda mais raro.

James, Curry e Durant autografarão um card colecionável 1 de 1 da Topps, com o trio vencedor da medalha de ouro em seus uniformes vermelho, branco e azul do Time EUA, que será enviado a um cliente aleatório que comprar o card básico das estrelas da empresa.

“Este cartão presta homenagem ao momento incrível que vimos durante as Olimpíadas, onde três dos maiores jogadores de basquete em atividade se uniram para levar para casa a medalha de ouro”, disse Clay Luraschi, vice-presidente sênior de produtos da Topps, à ESPN. “Este cartão em particular é especial porque você tem sua versão regular e então você tem uma versão autógrafo. Houve muitos cartões autógrafos diferentes ao longo da história dos cartões colecionáveis ​​de basquete, mas esta é a primeira vez que esses três jogadores assinaram o mesmo cartão. Então, isso o torna muito único.”

ATENÇÃO: Alguém que comprar um cartão base Topps Now do jogo da medalha de ouro do time dos EUA de hoje receberá este triplo automático 1/1 Steph, LeBron, KD. Este cartão é o primeiro de todos:

– LeBron Topps automóvel

– LeBron e Curry auto no mesmo cartão

– Tríplice Steph/KD/LeBron E para completar… foto.twitter.com/zzoS6rJhK6 — Topps (@Topps) 10 de agosto de 2024

O cartão base foi disponibilizado às 18h20 (horário do leste dos EUA) no sábado — logo após a cerimônia de entrega da medalha de ouro do time masculino de basquete dos EUA, após a vitória por 98 a 87 sobre a França — e o período de compras será encerrado na terça-feira às 18h20 (horário do leste dos EUA), quando a Topps emparelhará aleatoriamente um cartão de resgate para o triplo automático para um cliente sortudo.

O cartão de resgate será enviado ao vencedor em até 10 dias após o encerramento da venda, de acordo com um porta-voz da Topps.

O card básico com James, Curry e Durant é vendido por US$ 11,99.

Nos últimos anos, cartões com autógrafos de James acompanhados de assinaturas de membros do Hall da Fama, como Michael Jordan ou Kobe Bryant, foram vendidos em leilões por dezenas de milhares de dólares.

“Acho que o cartão vale facilmente seis dígitos”, disse Ken Goldin, fundador e CEO da Goldin Auctions, à ESPN quando questionado sobre uma estimativa do valor do cartão. “No entanto, o fato de não ser um [pack] a carta retirada limita seu valor.”

O cartão faz parte do programa Topps Now, que lança cartões diretamente aos consumidores conforme os momentos da história do esporte se desenrolam, em vez de um conjunto de cartões tradicional que normalmente comemora uma temporada específica de uma liga esportiva.

“O programa Topps Now meio que revolucionou a maneira como fazemos cards colecionáveis, e muito disso teve a ver com tecnologia e impressão digital”, Luraschi disse à ESPN. “Então, você consegue fazer esses produtos sob demanda e consegue entregá-los ao consumidor muito mais rápido. Então, isso torna os momentos super relevantes.”

O Topps Now foi iniciado pela empresa em 2016.

O programa também lançou vários outros cartões durante a participação do Time EUA nos Jogos de Paris, incluindo um retratando a explosão de 36 pontos de Curry nas semifinais contra a Sérvia; um homenageando Durant se tornando o maior artilheiro de todos os tempos na história do basquete olímpico dos EUA; e um de James e a estrela do tênis Coco Gauff servindo como porta-bandeiras dos Estados Unidos durante a cerimônia de abertura.