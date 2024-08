Torcedores do Dortmund protestam contra patrocínio com fabricante de armas

DORTMUND, Alemanha — Os torcedores do Borussia Dortmund estão planejando começar a temporada da Bundesliga com grandes protestos contra o acordo de patrocínio do clube com a fabricante alemã de armas Rheinmetall.

“Não nos deixaremos levar pela sua amarra”, disse a associação de torcedores Südtribüne Dortmund em um comunicado em nome de mais de 90 grupos de fãs do Dortmund na quarta-feira.

“Rejeitamos firmemente a ideia de que a gerência e seus comitês no BVB tenham concordado em usar o apelo do Borussia Dortmund para melhorar a imagem pública de uma empresa de armas e jogar seus próprios valores fora no processo.”

O Dortmund anunciou a assinatura do acordo de patrocínio de três anos com o Rheinmetall, de Düsseldorf, em 29 de maio, três dias antes de o time enfrentar o Real Madrid na final da Liga dos Campeões.

Os torcedores do Borussia Dortmund estão planejando protestar contra o novo acordo de patrocínio do clube com a fabricante de armas Rheinmetall. Ralf Ibing – firo sportphoto/Getty Images

A Rheinmetall é a maior fabricante mundial de munição de artilharia e espera fazer vendas recordes de grupo de cerca de € 10 bilhões (US$ 11,1 bilhões) este ano. O comércio foi ajudado por conflitos na Ucrânia e em outros lugares.

Em fevereiro, anunciou a construção de uma nova fábrica em seu local atual em Unterluess, no norte da Alemanha, com capacidade de produção anual de 200.000 projéteis de artilharia, 1.900 toneladas de explosivos e possivelmente motores de foguete e ogivas.

Fundada em 1889 como “Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik Actiengesellschaft”, a empresa foi uma das maiores fabricantes de armamentos da Alemanha durante as duas Guerras Mundiais. Ela fez uso de trabalho forçado durante a Segunda Guerra Mundial.

A notícia do patrocínio do Rheinmetall com o Dortmund veio como “uma bomba”, de acordo com o Südtribüne, que disse que os representantes dos fãs não foram consultados em nenhum momento durante as negociações.

“O momento [of the announcement] sugere que as reações a essa decisão controversa foram deliberadamente planejadas para serem ofuscadas pela cobertura da final da Liga dos Campeões”, disse o grupo. “Efeitos negativos sobre os fãs foram conscientemente levados em conta.”

O Südtribüne apelou a todos os torcedores do Dortmund presentes na partida em casa de sábado contra o Eintracht Frankfurt para que manifestem sua oposição ao acordo.

“Por favor, preparem cartazes e/ou faixas com os quais vocês possam expressar suas críticas no início do segundo tempo”, disse Südtribüne.

Os organizadores de uma petição contra o acordo disseram que iriam protestar do lado de fora do estádio com um tanque decorado com as cores do Dortmund e um ativista vestido como o diretor executivo da Rheinmetall, Armin Papperger. Eles disseram que exibirão cartazes ao redor do estádio e distribuirão panfletos.

O presidente do Dortmund, Hans-Joachim Watzke, defendeu o acordo anteriormente.

“Quando vemos todos os dias como a liberdade deve ser defendida na Europa. Devemos lidar com essa nova normalidade”, disse Watzke.