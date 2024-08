Tori Spelling diz a William Shatner que ela pode ter que se juntar ao ‘OnlyFans’

Tori Spelling diz que está planejando entrar no movimento OnlyFans para poder mandar seus 5 filhos para a faculdade.

A atriz de “Beverly Hills, 90120” conversou com William Shatner no episódio de quarta-feira de seu podcast misSPELLING – e os dois começaram a discutir como as universidades são caras atualmente. Isso levou Tori a mencionar a adesão ao OnlyFans.