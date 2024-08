Tour Eras de Taylor Swift sob ameaça de suspeitos inspirados pelo ISIS presos na Áustria

EDois homens foram presos por planejar um ataque terrorista em um show de Taylor Swift em Viena. A polícia austríaca prendeu um homem de 19 anos que vivia com seus pais em Ternitz, uma província perto de Viena, junto com outro homem não identificado.

Durante a operação, a polícia descobriu produtos químicos e substâncias na casa do suspeito, mas as autoridades ainda não confirmaram se esses materiais poderiam ser usados ​​para construir uma bomba. As prisões foram executadas pela unidade Cobra da Áustria, semelhante à Equipe de resgate de reféns do FBI.

Os homens planejaram atacar o Estádio Ernst Happel em Vienaonde Taylor Swift está programada para se apresentar três shows esgotados como parte de sua Eras Tour de quinta a sábado. Swift não comentou sobre o suposto ataque.

O suspeito de 19 anos, um cidadão austríaco, teria jurado lealdade ao Grupo terrorista islâmico ISIS em julho. Seu suposto cúmplice também se radicalizou pela internet. Ambos os suspeitos tinham planos específicos e detalhados para o ataque, de acordo com as autoridades. Francisco Rufo Diretor Geral de Segurança Pública da Áustria, declarou em uma entrevista coletiva: “O suposto autor estava focado nos shows de Taylor Swift. Ações preparatórias foram detectadas.” Ele adicionou, “Uma ameaça concreta foi evitada.”

Embora os concertos ainda estejam programados para ocorrer, as medidas de segurança foram reforçadas. O jornal austríaco Kronen Zeitung relatou que as autoridades estão investigando potenciais cúmplices e ainda não consideraram os concertos completamente seguros. O chefe de polícia de Viena, Gerhard Pürstlestima-se que 65 mil pessoas por dia compareçam aos concertos, com uma mais 22.000 fãs do lado de fora do local.

Pürstl anunciou que forças especiais, cães policiais e unidades antiterroristas seriam mobilizados, aconselhando os frequentadores do show a chegarem cedo devido a possíveis atrasos na entrada.

Esta conspiração frustrada ocorre sete anos após o atentado à bomba na Manchester Arena, onde um homem-bomba atacou uma Concerto de Ariana Grande em Manchester, Inglaterraresultando em 22 mortes e mais de mil feridos. Este incidente recente destaca a necessidade contínua de vigilância e medidas de segurança robustas em grandes eventos públicos.