Trailer de Megalopolis de Francis Ford Coppola arrancado pela Lionsgate por causa de citações falsas

Francisco Ford Coppola O trailer de seu novo filme “Megalopolis” acabou de ser arrancado pela Lionsgate … a empresa agora está confessando seu erro com um pedido público de desculpas, depois que descobriu-se que o trailer incluía um monte de citações falsas de críticos.

O trailer foi lançado na quarta-feira… começando com citações de críticos renomados como Pauline Kael dar Roger Ebert comentando os filmes anteriores de Francisco.

Mas as coisas rapidamente deram errado – a citação de Kael dizia que “O Poderoso Chefão” foi “diminuído por sua arte” – um arranhão total, já que ela deixou claro que realmente amava o filme em sua crítica OG.

Outra citação questionável supostamente veio de Ebert sobre o filme de Coppola de 1992, “Drácula de Bram Stoker”, alegando que era “um triunfo do estilo sobre a substância”… Abutre notou que ele definitivamente não escreveu.

Um porta-voz da Lionsgate anunciou que estava fazendo o recall do trailer… acrescentando em um comunicado: “Oferecemos nossas sinceras desculpas aos críticos envolvidos e a Francis Ford Coppola e à American Zoetrope por este erro indesculpável em nosso processo de verificação. Erramos. Estamos desculpe.”

Como essas citações falsas acabaram no trailer ainda é um mistério – alguns até apontam o dedo para a inteligência artificial.

Parece que o objetivo pode ter sido desafiar as críticas mistas de Cannes, “Megalopolis”, autofinanciado por Francis, de US$ 120 milhões, inaugurado no início deste ano… inclinando-se para a divisão crítica em relação aos seus clássicos. Um erro crítico, ao que parece.