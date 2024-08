Trailer de Paris Hilton pega fogo no set do novo videoclipe

As coisas ficaram muito quentes no set de um novo Paris Hilton videoclipe… porque seu trailer de maquiagem pegou fogo… e TMZ dá a primeira olhada nos danos.

Fontes no set disseram ao TMZ … Paris estava no centro de Los Angeles filmando o videoclipe de sua nova música “Bad Bitch Academy” na sexta-feira, quando seu trailer pegou fogo.

Obtivemos imagens do rescaldo do incêndio… e o interior do trailer está uma bagunça carbonizada… com toneladas de danos.

Nossas fontes dizem que o trailer de Paris estava abastecido com roupas de grife, roupas Swarovski personalizadas, óculos de sol, bolsas, joias, computadores e toneladas de itens pessoais… e tudo foi destruído no incêndio.

Nossas fontes dizem Heidi Klum, Lance baixo, Meghan Treinador, Chris Olsen dar Lele Pons estão entre as celebridades que fazem participações especiais no videoclipe … e ainda estão no set de filmagens, apesar do incêndio, que, segundo nos disseram, foi um choque para as pessoas.