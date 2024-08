Transfer Talk: Merino deve ser a próxima grande contratação do Arsenal

A janela de transferências de verão está aberta! O Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

NOTÍCIA PRINCIPAL: Merino deve ser a segunda grande contratação do Arsenal

O Arsenal está perto de garantir a contratação do meio-campista da Real Sociedad Mikel Merinode acordo com Relevo.

Há relatos de que um acordo agora é “iminente” após um acordo no valor de € 30 milhões mais incentivos ter sido fechado entre os dois clubes, com os Gunners prontos para superar a concorrência do Barcelona e do Atlético de Madrid por sua assinatura.

O técnico Mikel Arteta teria desempenhado um papel fundamental na transferência após entrar em contato com o jogador de 28 anos em diversas ocasiões, após identificá-lo como um reforço essencial para seu time neste verão.

Acredita-se que Merino, que fez sete aparições pela Espanha na Eurocopa, já tenha dado sinal verde sobre os termos pessoais antes de sua proposta de transferência para o Emirates Stadium, com a mudança prevista para ser anunciada nos próximos dias.

O craque espanhol Mikel Merino parece pronto para se juntar ao Arsenal. TOBIAS SCHWARZ/AFP via Getty Images

FOFOCA DE PAPEL

– O Barcelona está pronto para “dar tudo de si” na tentativa de contratar o meia-atacante do RB Leipzig Dani Olmorelata o Sport. O Azulão estão prontos para melhorar sua oferta para cerca de € 50 milhões, com o time da LALIGA interessado em contratá-lo em vez de pretendentes na Premier League. Olmo, 26, contribuiu para nove gols em 21 partidas da Bundesliga na temporada passada, antes de dividir a Chuteira de Ouro com a Espanha na Eurocopa.

– Zagueiro do Liverpool Joe Gomez poderia tentar pressionar para sair do clube, de acordo com o Mirror. Os Reds teriam estado perto de fechar um acordo de £ 45 milhões para o jogador de 27 anos com o Newcastle United antes de fracassar, mas as últimas informações indicam que ele continua aberto a ir em busca de um novo desafio para ganhar mais minutos regulares no primeiro time.

– O AC Milan espera contratar o atacante da AS Roma Tammy Abraãorelata Nicolo Schira. Acredita-se que um acordo esteja próximo de ser fechado entre os dois clubes para o jogador de 26 anos, com o Giallorossi aberto a deixá-lo sair em um acordo de empréstimo que deve incluir uma cláusula de opção que pode torná-lo permanente.

– Novas negociações estão programadas para serem realizadas entre o West Ham United e o Borussia Dortmund sobre um acordo para o atacante Nicolas Füllkrugdiz Fabrizio Romano. Os Hammers estão esperançosos em progredir na busca pelo jogador de 31 anos após terem uma oferta rejeitada, com Füllkrug dito estar “interessado” em fazer a mudança para o lado da Premier League. Ele foi um destaque da Alemanha na Euro, após uma campanha brilhante na qual marcou 12 gols e deu assistência para outros oito em 29 jogos da liga.