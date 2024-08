Transmissão ao vivo do Craig Jones Invitational online

A transmissão ao vivo online do Craig Jones Invitational apresentará a ação de sexta-feira no Thomas and Mack Center em Las Vegas, Nevada.

A programação do Craig Jones Invitational para o primeiro dia é a seguinte:

Ação de sexta-feira:

Mais de 80 kg na primeira rodada:

Nicky Rod contra Max Gimenis

Owen Livesey contra Mahamed Aly

Adam Bradley contra Kyle Boehm

Luke Rockhold contra Pat Downey

William Tackett vs. João Gabriel Rocha

Fellipe Andrew vs. Daniel Kerkvliet

Inácio Santos vs. Pedro Alex

Victor Hugo vs. Lucas Kanard

Menos de 80 kg primeira rodada:

Tye Ruotolo vs. Jason Nolf

Roberto Jimenez vs Levi Jones-Leary

Lucas Barbosa vs. Kenta Iwamoto

Jozef Chen vs. Andy Varela

Nicky Ryan contra Andrew Tackett

Magid Hage vs. Eoghan O’Flanagan

Renato Canuto vs. Tommy Langaker

Kade Ruotolo vs. Matheus Diniz

Quartas de final acima de 80 kg:

A definir

Quartas de final até 80kg:

A definir

A transmissão ao vivo online do Craig Jones Invitational começará às 18h (horário do leste dos EUA). A ação de sábado será às 21h (horário do leste dos EUA).