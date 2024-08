Travis Bazzana, do Guardians, acerta grand slam para o primeiro HR como profissional

EASTLAKE, Ohio — Travis Bazzana, a primeira escolha no draft amador deste mês, acertou um grand slam para seu primeiro home run profissional na quarta-feira à noite na goleada do High-A Lake County por 17 a 5 sobre Beloit na Liga do Centro-Oeste.

O australiano de 21 anos, selecionado pelo Cleveland Guardians em 14 de julho, fez um home run em um drive para o centro-direito na quinta entrada contra Caleb Wurster, um canhoto de 25 anos do time da fazenda do Miami Marlins.

O primeiro home run profissional de Travis Bazzana é um grand slam! foto.twitter.com/4XQWqwlKIP — MLB (@MLB) 31 de julho de 2024

“Eu dei uma boa tacada, mas honestamente não sabia se daria certo”, Bazzana disse ao The News-Herald após o jogo. “Estou apenas me acostumando com o estádio. Mas um pouco mais para o fim da minha rebatida, pensei que tinha uma chance, mas não tinha 100% de certeza.”

Rebatendo como leadoff, Bazzana também fez uma rebatida simples, andou duas vezes e marcou três corridas na conclusão de um jogo suspenso por causa de solo molhado na terça-feira à noite com o placar de 0-0 e nenhuma eliminação no topo do segundo. Ele não jogou no jogo programado para quarta-feira.

Bazzana acertou um grounder RBI na sexta-feira em sua estreia profissional contra Great Lakes. Ele foi 2 por 4 com um duplo no domingo.

Bazzana está rebatendo .364 com um home run, cinco RBI, cinco corridas e uma base roubada em três jogos.

Ele assinou por US$ 8,95 milhões em 19 de julho, depois de jogar no Oregon State, onde teve 28 home runs em 60 jogos na temporada passada, o maior número de um jogador do Pac-12 em um quarto de século, com médias de .407/.568/.911.

Informações da Associated Press foram usadas nesta reportagem.