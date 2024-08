Travis Kelce e Taylor Swift vivem com medo após possíveis ataques e pedem um ao outro mais segurança pessoal

Travis Kelce está realmente preocupado com a segurança de Taylor Swift depois que três pessoas tentaram realizar um ataque terrorista em um de seus shows. Ele está pedindo para ela reforçar sua segurança, e parece que Taylor está pedindo que ele faça o mesmo. De acordo com uma fonte, Travis se sentiu bastante impotente quando descobriu sobre a trama assustadora. Ele queria estar ao lado de Taylor para protegê-la, mas tudo o que ele podia fazer era esperar e rezar pela segurança dela.

O principal suspeito, Beran A., e outros dois foram presos por planejarem lançar um ataque inspirado no ISIS no show de Taylor em Viena. Eles tinham como objetivo usar explosivos e facas para causar danos do lado de fora do local onde Taylor deveria se apresentar.

Fãs de Taylor Swift protestam contra terrorista em show nas ruas de Viena

Travis não gostou da sensação de não poder fazer muito para ajudar Taylor durante uma situação tão assustadora. A fonte mencionou que ele queria correr para o lado dela, mas sabia que ela já tinha muitos guarda-costas cuidando dela. Ainda assim, isso o deixou se sentindo bastante desamparado. Está claro que ele se importa muito com o bem-estar de Taylor.

O shows cancelados em Viena afetaram mais de 100.000 fãs de Taylore tem sido um momento muito difícil para todos os envolvidos. O chefe do Agência de Inteligência Doméstica revelou que o plano do principal suspeito era causar dano não só aos outros, mas também a si mesmo durante o show. É tão assustador pensar no que poderia ter acontecido se eles não tivessem sido parados.

Travis defende maior segurança

Travis quer que Taylor tenha certeza de que ela prioriza sua segurança e tenha ainda mais segurança. Ele está realmente preocupado com o que pode acontecer em seus futuros shows, e ele só quer que ela esteja segura. Está claro que ele está se sentindo protetor e quer fazer tudo o que puder para mantê-la longe do perigo.

A situação toda tem sido realmente assustadora para todos, e é compreensível que Travis esteja se sentindo assim. É ótimo que Taylor tenha alguém como ele cuidando dela. É um lembrete de que até mesmo as celebridades precisam tomar precauções extras para sua segurança. É uma realidade difícil, mas é sempre melhor prevenir do que remediar.