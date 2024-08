Travis Kelce foi eliminado quando Kansas City Chiefs perdeu o jogo de futebol

Taylor Swift O BF de Jacksonville entrou em campo com seus companheiros do Kansas City Chiefs e levou uma surra do Jacksonville Jaguars por 13-26. Os Chiefs fizeram algumas jogadas impressionantes, mas uma derrota é uma derrota. Trav não marcou.

Travis entrou no estádio de Jacksonville em grande estilo… óculos dourados, corrente dourada, calça cáqui, uma camisa estampada no estilo Versace e um boné com o nome do filme de 2007 – “Superbad”.