Travis Kelce ganha novo reforço enquanto Chiefs adquirem o tight end do Dallas Cowboys

EO Kansas City Chiefs está fazendo movimentos mais uma vez, desta vez reforçando sua escalação de tight end. Após adquirir o edge rusher Cameron Thomas dos Cardinalsos Chiefs agora estão trazendo um tight end reserva Peyton Hendershot do Dallas Cowboys.

Insider da NFL Tom Pelissero relata que os Cowboys estão negociando Hendershot, um agente livre não selecionado no draft de terceiro ano (UDFA), para Kansas City em troca de uma escolha condicional de sétima rodada no draft de 2026, conforme confirmado por Dianna Russini, do The Athletic.

Hendershot acumulou 15 recepções para 141 jardas durante seu tempo com os Cowboys. Embora os Chiefs já tenham um dos maiores tight ends da história da NFL, Travis Kelce, em seu elenco, adicionar profundidade na posição nunca é uma má ideia.

Com Kelce ainda no topo de sua carreira e com contrato até 2025, essa mudança fornece suporte adicional, principalmente com Noah Gray entrando no último ano de seu contrato e Jody Fortson não sendo mantido nesta offseason.

Chiefs negociam com Peyton Hendershot dos Cowboys

Embora o tempo de jogo de Hendershot em Dallas tenha sido limitado — ele registrou apenas 165 snaps ofensivos na temporada passada — seu potencial é notável. O Pro Football Focus classificou seu bloqueio de passe como elite, embora essa avaliação tenha vindo de uma pequena amostra de apenas nove snaps. Aos 25 anos, Hendershot mostrou-se promissor em sua carreira universitária em Indiana, onde registrou duas temporadas com mais de 500 jardas de recepção, incluindo uma performance de destaque de 622 jardas e quatro touchdowns em 2021.

A decisão de negociar Hendershot vem pouco antes dos Cowboys o dispensaremtornando a troca uma jogada inteligente para Dallas. Como ESPN’s Todd Arqueiro notas, a escolha condicional que eles receberam é de fato melhor do que nada.

Com Jake Ferguson e Luke Schoonmaker solidificando a posição de tight end para o Cowboyssimplesmente não havia espaço para Hendershot em seu elenco. Esta troca abre a porta para outros tight ends como John Stephens Jr. ou Brevyn Spann-Ford para intensificar.

Em resumo, a aquisição de Peyton Hendershot pelos Chiefs acrescenta uma camada de profundidade ao seu já forte corpo de tight ends, enquanto os Cowboys conseguem algo em troca de um jogador que planejavam dispensar.