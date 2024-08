Travis Kelce pega selvagem, atrás do passe traseiro de Patrick Mahomes

A jogada aconteceu momentos atrás, durante o jogo de pré-temporada Lions vs. Chiefs… na terceira descida, faltando três jardas, Mahomes correu para a direita – antes de lançar a bola em direção à sua principal ameaça de recepção.

TK é capaz de acertar a primeira descida e muito mais… terminando dentro da linha de 25 anos do Lions – um bom pedaço de jardas de uma das jogadas mais estranhas que provavelmente veremos nesta pré-temporada.

“O técnico Reid quer que eu lance mais do que qualquer pessoa no mundo. Ele deliberadamente faz jogadas para quando eu tiver a oportunidade de lançar. Não é uma coisa de treinador. Um desses jogos. Temos que fazer isso.” pic.twitter.com/snKDa6ghi1

Mahomes se juntou ao “First Things First” no FS1 há apenas alguns meses… falando sobre quando exatamente ele faria a jogada, como havia dito anteriormente que faria.

Killa Trav está viajando pelo mundo com sua namorada Taylor Swift …que não pôde comparecer ao jogo de pré-temporada de sábado porque está no meio de um show no Estádio de Wembley, na Inglaterra.