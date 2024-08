Treinador – Drake Maye superando Brissett, outros fatores a serem considerados

FOXBOROUGH, Massachusetts — O técnico do New England Patriots, Jerod Mayo, disse que o novato Drake Maye diminuiu a diferença para o veterano Jacoby Brissett, mas a decisão sobre um quarterback titular vai além disso.

“Esta é uma competição de verdade, e eu diria que neste momento, Drake superou Jacoby”, disse Mayo na segunda-feira em sua aparição semanal no “The Greg Hill Show” da WEEI. “Agora, ao dizer isso, temos que absorver todo o corpo de trabalho, voltando até a primavera e o início do campo de treinamento. E veremos onde terminamos. Mas essas são as conversas que acontecerão aqui nos próximos dias.”

Mayo elaborou em uma videoconferência com repórteres na manhã de segunda-feira.

“Começa na prática e também no jogo, onde Drake jogou melhor”, disse Mayo. “Ao dizer isso, todos querem saber quem será o titular. Existem vários fatores que precisam entrar nessa decisão. Um é o corpo total do trabalho, quer estejamos falando sobre a primavera ou sobre todo o campo de treinamento. E eu também diria que, muitas vezes, esquecemos da experiência geral que um cara como Jacoby tem, o que também será ponderado na decisão que temos que tomar em um futuro próximo.

“Estou feliz com a forma como esses caras estão batalhando. Espero que nos próximos dias possamos nomear um titular e começar a temporada.”

Mayo havia dito anteriormente que decidiria sobre um quarterback titular até terça-feira, após o final da pré-temporada dos Patriots. Na segunda-feira, ele disse à WEEI que planejava dizer ao time quem seria o titular antes de fazer qualquer anúncio público, mas não colocou um cronograma para isso.

O treinador também observou que “a diferença definitivamente diminuiu nas últimas semanas” entre Brissett e Maye.

Os Patriots, que abrem a temporada regular em 8 de setembro no Cincinnati Bengals, chegaram às suas instalações às 4 da manhã, horário do leste dos EUA, após a derrota de domingo por 20 a 10 para os Commanders na final da pré-temporada em Washington. Mayo reconheceu que a lesão no ombro direito sofrida por Brissett na série de abertura, que ele disse na noite de domingo que o quarterback poderia ter jogado, está entre os fatores a serem discutidos.

“Jacoby pode vir aqui hoje e dizer que seu ombro não está bom. Então não vou me aprofundar muito no assunto se Jacoby pode jogar ou não”, disse Mayo no WEEI.

Brissett, 31, em sua nona temporada na NFL, começou 11 jogos com o Cleveland Browns em 2022, enquanto comandava um ataque semelhante ao que os Patriots implementaram sob o comando do coordenador Alex Van Pelt, um ex-assistente dos Browns.

Brissett começou todos os três jogos de pré-temporada dos Patriots, jogando 27 snaps no total e terminando 5 de 14 para 36 jardas com zero touchdowns e uma interceptação. Seus pass catchers nem sempre ajudaram sua causa, com Van Pelt notando um erro de corrida de rota que precedeu sua interceptação e KJ Osborn deixando cair uma bola profunda precisa na noite de domingo.

Maye seguiu Brissett em todos os três jogos, jogando 66 snaps e indo 21 de 34 para 192 jardas com um touchdown e zero interceptações. Ele adicionou sete corridas para 32 jardas e um touchdown.

Mayo não identificou um ponto específico em que Maye começou a superar Brissett.

“É Drake se tornando mais confortável com o esquema e mais confortável com os jogadores ao seu redor”, disse Mayo, antes de acrescentar: “Não sei como a história termina com a temporada de estreia de Drake, mas todas as possibilidades estão abertas.”