Treinador: Francis Ngannou ‘se apaixonou pelo MMA’ novamente antes da estreia na PFL

O treinador principal de Francis Ngannou, Eric Nicksick, sabia que o ex-campeão peso-pesado do UFC retornaria um dia ao MMA, apesar das oportunidades lucrativas no boxe.

A PFL anunciou recentemente que a estreia promocional de Ngannou — e a primeira luta de MMA desde que defendeu o título dos pesos pesados ​​do UFC contra Ciryl Gane em janeiro de 2022 — acontecerá em 19 de outubro no evento pay-per-view de superluta da PFL contra Renan Ferreira em um evento principal de cinco rounds.

Após lutas de boxe muito lucrativas contra Tyson Fury e Anthony Joshua, além da lamentável morte do filho de Ngannou, Kobe, Nicksick sentiu que os astros estavam alinhados para um retorno ao esporte que o colocou no mapa como campeão linear dos pesos pesados ​​do MMA.

“Estou animado por ele”, disse Nicksick ao MMA Fighting. “Honestamente, acho que para mim como treinador, apenas tentar fazê-lo superar a perda do filho foi a coisa mais importante, e colocá-lo de volta na academia, e colocá-lo de volta com os caras e de volta aos treinos. Dito isso, esse processo, eu acho, o levou a se sentir confortável em aceitar essa luta, voltar para o cage e, então, cumprir suas obrigações na PFL.

“Então, antes de tudo, cara, acho que ele estava apenas passando por aquela parte difícil e por aquele período difícil, que não acho que ele necessariamente tenha passado. Acho que ele está apenas conseguindo ocupar sua mente e seu tempo com o MMA, e felizmente, ele está disposto [and] querendo voltar e lutar.”

Ngannou retorna ao MMA pela primeira vez desde que tomou a decisão de deixar o UFC como campeão dos pesos pesados ​​no início de 2023, o que o levou a assinar um grande acordo de agente livre com a PFL. Após mudar de promoção, Ngannou perdeu uma decisão dividida em uma performance impressionante contra Fury no boxe antes de ser nocauteado por Joshua.

Ainda há lutas muito lucrativas no ringue que Ngannou provavelmente poderia enfrentar agora, mas retornar ao MMA — e cumprir sua palavra como lutador da PFL — significou muito para Ngannou.

“Eu não [think his MMA career was done] por causa das conversas que temos”, disse Nicksick. “Acho que só por causa de sua natureza competitiva e do legado que ele quer deixar para trás quando se trata de MMA, as coisas sobre as quais falamos, eu definitivamente senti que ele voltaria e lutaria. Então, há muitas das liberdades que a PFL deu a ele, acho que ele realmente gosta e quer ajudar a construir essa promoção.

“Então, se ele é o líder quando se trata da PFL, acho que ele meio que quer assumir esse papel e ajudar a tornar essa organização melhor. Eu realmente acho que ele se apaixonou pelo MMA de uma forma quando estávamos lutando contra Ciryl Gane antes da lesão no joelho, que ele estava apenas arranhando a superfície de seu real potencial atlético quando se trata de MMA. Isso é algo que ele me disse no passado. Então, conhecendo o competidor que ele é, eu [always felt] ele definitivamente vai lutar novamente no MMA.”

Ferreira tem a maior luta de sua carreira após um nocaute rápido do ex-campeão de duas divisões do Bellator, Ryan Bader, no PFL vs. Bellator em fevereiro. “Problema” entra na luta com quatro finalizações consecutivas, totalizando pouco mais de 10 minutos de ação combinada.

O que Ferreira carrega em tamanho e estatura, lhe falta em competição de alto nível e experiência em grandes lutas em comparação a Ngannou. Embora Nicksick certamente esteja ciente dessa vantagem massiva, isso não significa que eles podem ignorar alguém tão perigoso quanto Ferreira.

“A confiança neste esporte é algo que pode levá-lo ao topo mais do que a habilidade às vezes”, disse Nicksick sobre Ferreira. “Só de acreditar em seu conjunto de habilidades e vencer da maneira que ele tem vencido, conseguindo algumas boas vitórias, indo para uma luta com Francis Ngannou, acho que Renan tem essa confiança de que pode vencer qualquer um — e ele deveria. Ele é muito bom e é um cara que Francis e eu temos observado antes mesmo de ele estar na PFL, tipo, ‘Nossa, esse cara é bom.’

“Então, acho que manter Francis focado na tarefa em questão [is key]e entendendo que esse cara é perigoso em qualquer lugar, mas sinto que temos a capacidade de neutralizar algumas dessas coisas que ele faz bem e sair e fazer uma noite curta.”

Se Ngannou continuar seu caminho de destruição no MMA, as opções serão abundantes para “The Predator”. É boxe, MMA ou talvez, o promotor de esportes de combate em ascensão Turki Alalshikh tirando um coelho mágico da cartola?

“Por causa das liberdades que ele tem, ele sempre pode revisitar o boxe se um nome aparecer”, disse Nicksick. “Essa é a melhor parte da situação em que ele está — ele é um contratado. Ele vai até o maior lance. Ele pode decidir o que quer fazer quando quiser.

“Temos nossos olhos em 19 de outubro. Qualquer posição ou situação que surgir até lá — inferno, nunca se sabe, Turki pode entrar e fazer o UFC colocá-lo para lutar contra Jon Jones. Você nunca sabe com esse esporte o que acontece. Todas as opções estão na mesa, cara. Vamos descobrir isso quando resolvermos esse negócio em 19 de outubro.”