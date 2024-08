Treinador – QB1 dos Patriots ainda aberto com ‘passo à frente’ de Drake Maye

FOXBOROUGH, Massachusetts — O técnico do New England Patriots, Jerod Mayo, disse que o quarterback novato Drake Maye “definitivamente deu um passo à frente” na derrota da equipe por 14 a 13 na pré-temporada para o Philadelphia Eagles na quinta-feira e que a competição pela vaga de titular “definitivamente não acabou”.

Maye tem sido a opção número 2 no training camp atrás do veterano de nove anos Jacoby Brissett, que Mayo disse ser o quarterback mais “pronto para profissionais” do time. Mayo deixou em aberto a possibilidade de Maye ultrapassar Brissett se ele “iluminar” nos treinos e jogos.

Depois de jogar uma série na abertura da pré-temporada dos Patriots na semana passada, Maye jogou quatro séries na quinta-feira à noite e terminou 6 de 11 para 47 jardas com um touchdown de 4 jardas. As estatísticas teriam parecido notavelmente diferentes se um strike profundo no terceiro quarto — sem dúvida a melhor jogada de Maye por causa da maneira como ele manipulou o pocket — não tivesse sido descartado pelo wide receiver Javon Baker.

“Ao assumir a pressão, achei que ele fez um trabalho melhor no geral usando as pernas e realmente estendendo as jogadas”, disse Mayo na sexta-feira, acrescentando que um “ponto de ênfase” para melhorar é executar toda a operação ofensiva mais rápido.

Os Patriots planejam escalar Brissett e Maye na final da pré-temporada contra o Washington Commanders em 25 de agosto.

“Acho que todo o ataque definitivamente precisa jogar e continuar se unindo, e é isso que vamos fazer”, disse Mayo.

Os Patriots assinaram com Brissett um contrato de um ano e US$ 8 milhões como agente livre em março e imediatamente o nomearam titular. Brissett começou 48 jogos da NFL na carreira, e os Patriots viram valor em sua experiência no sistema do coordenador ofensivo Alex Van Pelt, por passar a temporada de 2022 com o Cleveland Browns, bem como em sua orientação a um quarterback novato como Maye.

Brissett jogou três séries na quinta-feira à noite e terminou 3 de 7 para 17 jardas, o que incluiu uma custosa interceptação na end zone. Na abertura da pré-temporada na semana passada, ele jogou uma série e ficou 0 de 3.

“Temos mais três dias de treinos de campo de treinamento, e é nosso trabalho como treinadores avaliar e a competição não acabou. Eles têm que mostrar não só a si mesmos e aos treinadores [but] também seus companheiros de equipe”, disse Mayo.