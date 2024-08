Três adolescentes são presos por ameaças de bomba em show de Taylor Swift em Viena

euParece que as autoridades austríacas têm estado ocupadas lidando com um plano terrorista frustrado visando os shows de Taylor Swift em Viena. De acordo com o ministro do interior, um terceiro suspeito, um iraquiano de 18 anos, foi preso em conexão com o ataque planejado.

O principal suspeito é um austríaco de 19 anos com raízes da Macedônia do Norte, chamado Beran A. Aparentemente, o terceiro suspeito era um associado desse sujeito Beran. As autoridades acreditam que a coisa toda foi inspirada pelo ISIS e pela Al-Qaeda.

Fãs de Taylor Swift protestam contra terrorista em show nas ruas de Viena

Durante uma batida na casa do principal suspeito em Ternitz, ao sul de Viena, os policiais encontraram algumas coisas suspeitas — materiais para fabricação de bombas, substâncias químicas e dispositivos tecnológicos que sugeriam que o plano estava em “estágios avançados” e que eles estavam se preparando para colocar o plano em ação.

Um dos suspeitos chegou a confessar que planejavam “matar o máximo de pessoas possível fora do local do show.” Os shows deveriam acontecer na quinta ou sexta-feira, mas acabaram sendo cancelados na quarta-feira depois que as autoridades descobriram o esquema.

Swifties devastados com cancelamento de shows esgotados em Viena pelas autoridades

Aparentemente, o Estádio Ernest Happel esperava que 20.000 a 35.000 pessoas sem ingresso se reunissem do lado de fora para cada um dos três shows esgotados. E até 65.000 pessoas deveriam comparecer aos shows lá dentro. Isso é um monte de Swifties em um só lugar – exatamente o tipo de alvo que esses terroristas tinham em mente.

A decisão de cancelar os shows deixou toneladas de fãs, muitos dos quais tinham viajado de todo o mundo, totalmente devastados. Mas as autoridades mantêm seu apelo, mesmo que os suspeitos tenham sido presos. Como disse um oficial, “melhor prevenir do que remediar”, certo?

Enquanto isso, os Swifties em Viena têm tentado tirar o melhor proveito de uma situação ruim. Houve reuniões improvisadas pela cidade, com fãs cantando músicas de Taylor e trocando pulseiras caseiras para consolar uns aos outros. Eles receberão reembolsos pelos ingressos, mas não por todos os custos de viagem e hotel – isso deve doer para muitos Swifties.