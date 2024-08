Três defensores dos Ravens se destacam no campo de treinamento

OWINGS MILLS, Md. — Não demorou muito para que o técnico do Baltimore Ravens, John Harbaugh, temesse pela segurança de seus quarterbacks no training camp. Então, depois que Odafe Oweh interrompeu outro jogador no backfield, Harbaugh puxou seu outside linebacker para o lado.

“Tive que puxar um pouco as rédeas dele”, disse Harbaugh.

Na temporada passada, a defesa dos Ravens fez história quando se tornou o primeiro time a liderar a liga em menos pontos permitidos (16,5), mais sacks (60) e mais takeaways (31) em uma única temporada. Este ano, sob o comando do novo coordenador defensivo Zach Orr, a defesa de Baltimore tornou a vida miserável para o ataque dos Ravens, criando estragos neste verão.

Na primeira semana, os Ravens registraram 17 interceptações, incluindo pick-sixes de Eddie Jackson e Marcus Williams. A defesa não recuou do running back físico Derrick Henry, que foi derrubado no chão pelo novo linebacker interno titular Trenton Simpson. Até o quarterback Lamar Jackson entrou no grupo defensivo para dizer aos jogadores para irem mais devagar.

“Esses caras parecem a defesa retrógrada dos Ravens”, disse Jackson.[It’s] derramamento de sangue, muita conversa fiada e muitos golpes fortes. Estamos vendo tudo isso da nossa defesa. Os caras estão realmente atacando lá fora — eu não acho que deveríamos — mas estamos parecendo bem. Estou adorando.”

Os Ravens trazem de volta nove titulares de uma defesa que eliminou Patrick Mahomes e o campeão do Super Bowl, Chiefs, no segundo tempo do jogo do campeonato da AFC.

As principais saídas de Baltimore foram do pass rusher Jadeveon Clowney, do inside linebacker do Pro Bowl Patrick Queen e do líder de interceptações da AFC Geno Stone. Mas o maior golpe na defesa ocorreu na comissão técnica: o coordenador defensivo Mike Macdonald foi contratado como técnico principal do Seattle Seahawks e dois outros assistentes (Anthony Weaver e Dennard Wilson) saíram para se tornarem coordenadores defensivos.

O linebacker central All-Pro Roquan Smith prefere se concentrar no que os Ravens trazem de volta em vez do que eles perderam.

“Eu acho que podemos ser melhores, honestamente, e eu sei que podemos”, disse Smith. “Mas eu tenho muito respeito pelos caras que estavam aqui antes. Boa sorte para esses caras nos lugares em que estão. Mas eu amo as peças que temos aqui, e seremos capazes de mostrar isso ao mundo em breve. Talvez voltemos a essa conversa no final do ano, e nós ficaremos tipo, ‘Uau, podemos ser melhores do que isso?'”

Aqui estão três jogadores que podem melhorar a defesa de Baltimore nesta temporada:

O cornerback dos Ravens, Marlon Humphrey, interceptou Lamar Jackson quatro vezes nos três primeiros treinos do quarterback. Foto AP/Nick Wass

O cornerback dos Ravens, Humphrey, perdeu 10 libras este ano. Mas foi só quando Jackson voltou da doença que ficou evidente que Humphrey era um jogador diferente.

Humphrey interceptou Jackson quatro vezes nos três primeiros treinos do quarterback no acampamento. Jackson deu uma explicação bem humorada para Humphrey ter levado a melhor sobre ele.

“Eu disse a Marlon que ele precisa colocar as mãos no lugar”, disse Jackson. “É por isso que estou lançando interceptações para ele; ele deixou algumas no ano passado. Então espero que isso o esteja ajudando.”

Humphrey, 28, está saindo de uma temporada na qual ele registrou as menores pontuações da carreira em tackles (26) e passes defendidos (cinco). Uma cirurgia no pé durante o training camp do ano passado o deixou fora dos quatro primeiros jogos da temporada, e uma distensão na panturrilha o forçou a perder mais dois jogos mais tarde naquela temporada.

O objetivo de Humphrey entrando nesta temporada era perder peso. Ele olhou para suas melhores temporadas e percebeu que estava mais leve naqueles anos. Humphrey pesa 190 libras, o que é menor do que seu peso de jogo de 200 nas últimas temporadas.

“Desde que rasguei meu [pectoral] — cerca de 25 [years] velho — eu tenho meu peso de homem adulto, e ele nunca saiu”, disse Humphrey. “É um jogo de homem jovem, então decidi ficar um pouco mais baixo.”

Os Ravens recrutaram o cornerback Nate Wiggins na primeira rodada, e eles trazem de volta o titular Brandon Stephens na outra posição de cornerback. Mas os Ravens entendem o que um Humphrey saudável pode fazer por uma defesa.

“Ter Marlon Humphrey a toda velocidade e no seu melhor seria extremamente benéfico, e é isso que esperamos que ele seja”, disse Harbaugh. “Ele está em ótima forma. Então, eu nunca descartaria Marlon Humphrey, se eu fosse um oponente. Eu acredito em Marlon. Eu acho que ele é um dos melhores jogadores — um dos melhores corners — na National Football League.”

No primeiro dia de rebatidas no acampamento, o linebacker Trenton Simpson bateu no running back Derrick Henry. Michael Allio/Ícone Sportswire

Um Trenton Simpson intenso

Parece que ninguém gostou mais de colocar os protetores do que o novo linebacker interno titular Simpson.

No primeiro dia de rebatidas no acampamento, Simpson bateu em Henry em um screen pass e depois derrubou o running back Owen Wright para trás em uma corrida externa. O dia de Simpson terminou com uma disputa de empurrões com o running back Justice Hill.

O tight end dos Ravens, Isaiah Likely, disse a Orr: “Diga ao Trent para sorrir em campo”.

Orr respondeu: “É assim que ele age.”

Uma das maiores questões para essa defesa é como Simpson, uma escolha de terceira rodada do ano passado que tem 46 snaps na carreira na defesa, substitui Queen, um defensor do Pro Bowl que totalizou 453 tackles, o recorde da equipe, nas últimas quatro temporadas.

Simpson fez questão de aprender o máximo que pode com Smith, um linebacker quatro vezes All-Pro. Durante os treinos de primavera e verão, Simpson estava bem ao lado de Smith, fosse no campo ou na lateral. Durante as reuniões, Simpson fica sentado ao lado de Smith assistindo a um filme.

“Trent trabalha duro como ninguém”, disse Smith.[He’s] sempre tentando encontrar maneiras de melhorar, e você pode ver no dia a dia, sua abordagem ao jogo, seu tempo extra de reunião, e o cara é provavelmente uma das pessoas mais atléticas do time, se não [the most]. [He] pula do ginásio, [has] 4.3 [40-yard dash] velocidade; [he] pode fazer tudo. Com mais repetições e ele juntando tudo, acho que o cara realmente tem uma chance de ser especial.”

Simpson parecia especial em sua única partida na temporada passada. Com Baltimore já garantindo a primeira colocação na AFC, Simpson se alinhou com a defesa do primeiro time no final da temporada, registrando sete tackles (dois para perda) e seu primeiro sack na carreira contra o Pittsburgh Steelers.

Antes daquele jogo, Simpson estava limitado a times especiais, o que era incomum para alguém que havia sido titular em todos os lugares em que jogou.

“Definitivamente me humilhou um pouco, mas foi exatamente o que eu precisava, porque foi um ano de crescimento”, disse Simpson. “Não fui apressado e jogado em nenhum tipo de pressão. Consegui crescer a cada semana [our] time de olheiros, e então quando tive a chance de jogar na Semana 18, tive 17 semanas de prática. Eu estava pronto para começar. Tudo acontece por uma razão, e [I’m] pronto para o segundo ano.”

O linebacker dos Ravens, Odafe Oweh, tem a tarefa de aliviar o fardo da saída de Jadeveon Clowney. Foto AP/Nick Wass

Um Odafe Oweh confiante

Oweh decidiu treinar nesta offseason em Atlanta, onde ele treinou com o defensive tackle Justin Madubuike e tomou notas. Na temporada passada, Madubuike produziu uma temporada de destaque com 13,5 sacks e Oweh gostaria de fazer o mesmo.

“Eu tive que entrar em cena”, disse Oweh sobre trabalhar com Madubuike. “‘O que você estava fazendo, cara? [Was it] algo que você estava comendo [or] o que você está assistindo.”

Baltimore espera que Oweh leve seu jogo para o próximo nível e amenize a perda de Clowney, que assinou com o Carolina Panthers depois de terminar em segundo lugar no Ravens com 9,5 sacks e 19 golpes no quarterback.

Oweh, uma escolha de primeira rodada em 2021, tem 13 sacks na carreira em suas três primeiras temporadas. Os Ravens mostraram confiança em Oweh ao escolher sua opção de quinto ano nesta offseason, e Oweh tem estado igualmente confiante no training camp.

“Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu posso fazer”, disse Oweh. “Muitas das jogadas que eu sei que eu posso fazer estarão lá, bem ali para mim, e é só eu ir e pegar. Então, eu estou pronto.”

Oweh teve um dos começos mais fortes entre todos os defensores dos Ravens no acampamento.

“Ele está trazendo”, disse Harbaugh. “Ele tem estado praticamente no backfield em todas as jogadas.”

Baltimore precisará que Oweh tenha um começo forte. Nas primeiras cinco semanas da temporada, a defesa dos Ravens enfrenta Mahomes, Dak Prescott, Josh Allen e Joe Burrow.

“Quando você assiste ao filme, há muitas pessoas nesta liga que não conseguem fazer o que ele faz na ponta”, disse Orr. “Aquele cara é tão talentoso, e ele fez muitas jogadas no ano passado. Então esperamos que ele faça ainda mais jogadas este ano. Quanto melhor for ‘Daf’, melhores seremos como um [defense]e ele sabe disso.”