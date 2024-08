Três home runs de Juan Soto elevam os Yankees à vitória sobre o White Sox

CHICAGO — Juan Soto teve seu primeiro jogo de três home runs na carreira, Nestor Cortes lançou sete entradas sem sofrer pontos e o New York Yankees derrotou o Chicago White Sox por 4 a 1 na terça-feira à noite para assumir a liderança da Liga Americana Leste.

Soto marcou o titular Jonathan Cannon (2-6) para um tiro de duas corridas para o campo esquerdo no terceiro inning e foi para o outro lado novamente em um home run de abertura no quinto. O quatro vezes All-Star adicionou seu 33º da temporada no sétimo contra o apaziguador canhoto Fraser Ellard, puxando um drive para a direita que fez 4-0.

“Tenho trabalhado apenas para tentar ser preciso na bola”, disse Soto em sua entrevista pós-jogo, em campo, na YES Network. “Tente fazer contato com a bola, coloque o cano na bola e esqueça o que vai acontecer.”

Com a chance de igualar o recorde da liga principal de quatro home runs em um jogo, Soto caminhou na nona entrada após balançar e errar um arremesso de 3 a 0 que estava um pouco fora da zona de strike.

“Todos os três foram bem impressionantes”, disse o técnico do New York, Aaron Boone. “Ao assistir Juan, sinto que estou assistindo a uma das melhores temporadas que já vi.”

Cortes (6-10), que permitiu nove rebatidas e seis corridas merecidas em uma curta partida contra os Angels cinco dias antes, espalhou três rebatidas e igualou seu melhor desempenho da temporada com nove strikeouts.

“Foi ótimo”, disse Boone sobre a performance de seu titular. “Adorei o jeito como ele lançou a bola.”

Luis Robert Jr. estragou a tentativa de shutout de Nova York com uma rebatida simples de RBI na oitava entrada contra Mark Leiter Jr. Jake Cousins, o último dos quatro substitutos, conseguiu três eliminações — duas com as bases lotadas — para sua primeira defesa na carreira.

Impulsionados por Soto, os Yankees, que perderam para o White Sox por 12 a 2 na abertura da série, se recuperaram e avançaram meio jogo à frente do segundo colocado Baltimore, que perdeu para o Washington Nationals.

“Essa é uma rebatida difícil, todos os dias”, disse Boone sobre os adversários se preparando para Soto.

Cannon deu cinco rebatidas e concedeu três walks, eliminando quatro em 4⅔ innings. O White Sox teve cinco rebatidas em uma noite após acumular 18 em uma vitória de 12-2. Eles perderam 31 de seus últimos 36 jogos.

O rebatedor dos Yankees, Aaron Judge, teve 2 de 3 com dois singles e duas caminhadas para permanecer com 299 home runs na carreira.

Mas a noite claramente pertencia a Soto.

“É simplesmente impressionante. Ele esperou até conseguir um arremesso em cada rebatida e causou algum estrago com isso”, disse Judge, que mais tarde chamou Soto de “o maior rebatedor do jogo”.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.