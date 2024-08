Três nadadores alemães adoecem após provas olímpicas no Rio Sena

PARIS — Três nadadores alemães ficaram doentes após competir em corridas em águas abertas nas Olimpíadas de Paris, embora não tenha ficado imediatamente claro se o Rio Sena, poluído há muito tempo, foi o responsável pela doença.

As nadadoras não foram identificadas em um comunicado divulgado no sábado pela Confederação Alemã de Esportes Olímpicos, embora Leonie Beck tenha recorrido às redes sociais para revelar sua condição.

Beck, que terminou em nono lugar na prova de 10 quilômetros, postou uma foto sua no Instagram dando um sinal de positivo, mas parecendo doente.

“Vomitei 9 vezes ontem + diarreia”, ela postou, antes de acrescentar sarcasticamente: “A qualidade da água do Sena é aprovada”, acompanhada de uma marca de verificação.

O comitê alemão disse em seu comunicado que três de seus atletas ficaram doentes.

“Duas nadadoras alemãs de águas abertas foram tratadas como pacientes ambulatoriais (sexta-feira) por náusea, vômito e diarreia. Elas estão se sentindo muito melhor desde esta manhã”, disse o comunicado. “Outra nadadora com sintomas semelhantes está atualmente sendo tratada pelos médicos da equipe alemã.”

A outra nadadora alemã na prova feminina de águas abertas foi Leonie Maertens, que ficou em 22º lugar no grupo de 24 mulheres.

A Alemanha também teve dois nadadores no evento masculino: o medalhista de prata Oliver Klemet e o oitavo colocado Florian Wellbrock. Não foi revelado qual deles estava sendo tratado.

Os organizadores de Paris e a World Aquatics, o órgão regulador da natação em águas abertas, divulgaram números de testes que mostraram que a qualidade da água estava bem dentro dos limites aceitos considerados seguros. Havia um plano B para mover a natação de maratona para a bacia olímpica de remo e canoagem se os testes mostrassem que os níveis de E. coli e outra forma de bactéria excediam esses limites.

Preocupações sobre o Sena, há muito poluído, onde nadar foi proibido por mais de um século devido às águas repletas de bactérias, vieram à tona depois que os organizadores de Paris anunciaram planos de realizar as provas de águas abertas e natação do triatlo no icônico rio que atravessa o coração da capital francesa.

Apesar de um projeto de limpeza enorme e caro, algumas leituras mostraram níveis inaceitáveis ​​de bactérias causadoras de doenças, levando a mudanças no cronograma do triatlo e ao cancelamento de uma das duas sessões de treinos em águas abertas programadas antes das corridas de 10 quilômetros masculina e feminina.

Vários atletas adoeceram após o triatlo, mas não ficou claro se alguma dessas condições foi causada por nadar no Sena.

Embora Beck acredite claramente que sua doença foi causada pelo rio, o comitê olímpico alemão disse que os testes mostraram que era “viável” prosseguir com as duas corridas.

Um total de 53 nadadores — 29 homens e 24 mulheres — competiram nas corridas de águas abertas. A maioria disse que a limpeza da água não era um problema, com a medalhista de ouro feminina Sharon van Rouwendaal, da Holanda, dizendo que ela realmente tomou alguns goles do rio quando estava se sentindo seca durante sua corrida.

“Estava frio”, ela disse. “Foi agradável.”

O irlandês Daniel Wiffen, medalhista de ouro na natação nos 800 metros livres que competiu em sua primeira corrida em águas abertas, minimizou as preocupações sobre a limpeza do curso d’água. Ele disse que as leituras que viu antes da corrida masculina mostraram menos E. coli no Sena do que normalmente se encontraria em uma piscina.

O comitê organizador de Paris emitiu um comunicado dizendo que “ouviu relatos sobre a doença do atleta e desejamos a ele uma rápida recuperação”.

“Neste estágio, não temos conhecimento de nenhuma ligação estabelecida entre a doença e a qualidade da água do Sena”, disse a declaração. “A qualidade da água no dia da maratona foi considerada ‘muito boa’ ou ‘excelente’ em todos os quatro pontos de teste e bem dentro dos limites estabelecidos pela World Aquatics.”

A World Aquatics encaminhou comentários para os organizadores de Paris.