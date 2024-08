Trey Lance está se tornando uma ameaça para Dak Prescott? Por que muitos fãs dos Cowboys estão esperando isso

Dak Prescott tem estado em alta desde que o training camp começou, mas os fãs do Dallas Cowboys têm esperado ansiosamente que Trey Lance pegue fogo. Enquanto Prescott ainda não lançou uma interceptação e parece estar em forma no meio da temporada, mesmo sem seu principal recebedor CeeDee Lamb, o início de Lance no training camp foi um pouco instável.

Depois de ficar de fora na temporada passada para aprender o manual de jogadas de Mike McCarthy, era de se esperar alguma ferrugem de Lance. No entanto, como uma antiga terceira escolha geral que dominou a Missouri Valley Conference na faculdade, os fãs esperavam ver um quarterback mais competente no acampamento.

As lutas de Trey Lance persistem em Dallas

Na primeira semana, Lance dificilmente parecia um reserva, pois ele frequentemente adiava sua verificação para baixo em vez de olhar para o campo ou lançar passes errantes que eram interceptados. Mas, nos últimos treinos, parece que Lance “acionou um interruptor”.

Um lance em particular fez os fãs dos Cowboys vibrarem nas redes sociais. Com um bolso limpo nos treinos da equipe, o jogador de 23 anos “lançou uma bola de dez centavos para Jalen Tolbert a cerca de 30 jardas da linha lateral.“O autor descreve isso como “uma coisa linda”, observando que o cornerback novato Caelen Carson estava em posição de fazer uma jogada, mas Lance”a colocação foi perfeita.” Ele “colocou a bola apenas onde Tolbert pudesse pegá-la por cima do ombro e ele acertou o receptor com força para arrancar.”

Lance vira cabeças com arremessos de cair o queixo

Outro ponto notável é que Lance “usou a linha lateral em seu benefício; quase como um escudo.” Poucos dias antes, Lance deixou um “passe quase idêntico para dentro e Carson o interceptou.“Desta vez, Lance deu mais espaço ao passe e o direcionou para a lateral, sem dar chance a Carson.

O fato de Lance “aprendi com esse erro para entregar indiscutivelmente o melhor passe no acampamento de qualquer QB dos Cowboys é muito encorajador.” No entanto, esse não é o único destaque que Lance fez nos últimos treinos. A antiga escolha geral nº 3 teve outra bola profunda de cair o queixo na linha lateral, encaixando-a entre dois defensores dos Cowboys.

No geral, parece que Trey Lance está finalmente começando a entregar os resultados no campo de treinamento, para o deleite dos fãs dos Cowboys que estavam esperando ansiosamente por sua aparição.