Tribunal anula inquérito que levou Jordan Chiles ao bronze olímpico

PARIS — O Tribunal Arbitral do Esporte anulou o inquérito que levou ao bronze olímpico no solo para a ginasta americana Jordan Chiles, abrindo caminho para a romena Ana Barbosu substituir Chiles como medalhista de bronze.

O CAS decidiu no sábado que o apelo da treinadora dos EUA, Cecile Landi, para que 0,1 fosse adicionado à pontuação de Chiles, que a levou do quinto para o terceiro lugar, ocorreu fora do período de 1 minuto permitido pela Federação Internacional de Ginástica (FIG).

O CAS escreveu em sua decisão que a ordem de chegada inicial deveria ser restaurada, com Barbosu em terceiro, a companheira de equipe Sabrina Maneca-Voinea em quarto e Chiles em quinto. A organização acrescentou que a FIG deveria determinar a classificação final “de acordo com a decisão acima”.

Barbosu e Maneca-Voinea ficaram fora das medalhas na final do solo de segunda-feira após terminarem com pontuações iguais de 13.700. Barbosu pensou que tinha ganhado o bronze sobre Maneca-Voinea por meio de um desempate — uma pontuação de execução mais alta — e começou a comemorar com uma bandeira romena.

Chiles foi a última atleta a competir e inicialmente recebeu uma pontuação de 13,666 que a colocou em quinto lugar, logo atrás de Maneca-Voinea. Landi pediu uma investigação sobre sua pontuação e, após uma revisão, os juízes aumentaram o total de Chiles em 0,1. Isso foi o suficiente para ultrapassar Barbosu e Maneca-Voinea para o último lugar no pódio.

A USA Gymnastics disse em um comunicado que está “devastada” com a decisão.

“A investigação sobre o valor de dificuldade da rotina de exercícios de solo de Jordan Chiles foi registrada de boa-fé e, acreditamos, de acordo com as regras da FIG para garantir uma pontuação precisa”, escreveu a organização.