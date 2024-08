Trinity Rodman sobre o objetivo olímpico: ‘Melhor momento da minha carreira’

PARIS — Trinity Rodman não se lembra muito do seu impressionante gol na prorrogação que levou a seleção feminina dos Estados Unidos às semifinais olímpicas no sábado.

Na verdade, Rodman confessou depois, toda a sequência de quando ela recebeu o passe de Crystal Dunn é um borrão.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

“Eu meio que apaguei”, disse Rodman após a vitória da seleção feminina dos EUA por 1 a 0 sobre o Japão. “A última coisa que me lembro é de Crystal jogando e então eu fiquei tipo: ‘Ahhh!’

“Esse é o melhor momento da minha carreira”, ela acrescentou. “Eu não poderia ter pedido nada melhor.”

Embora Rodman possa não ter uma boa lembrança do que fez, seu gol será um destaque que deve permanecer. Depois de pegar a bola no flanco direito, ela driblou para dentro e disparou um chute que acertou o canto superior do poste mais distante enquanto o Parc des Princes explodia.

“É claro que a Trinity vai fazer isso”, disse Mallory Swanson, que faz parceria com Rodman e Sophia Smith na linha de frente dos EUA, sobre o momento. “Eu acho que às vezes em jogos como esse, é preciso apenas um pouco de mágica, um pouco de brilhantismo individual. E foi isso que a Trinity fez.”

Trinity Rodman marcou o gol da vitória dos EUA com um belo chute de pé esquerdo. Daniela Porcelli/ISI Photos/Getty Images

Foi o terceiro gol de Rodman no torneio — empatada com Swanson em maior número entre as americanas — e, aos 22 anos, ela se tornou a americana mais jovem a marcar em uma partida eliminatória olímpica em 20 anos.

Vários de seus companheiros de equipe falaram sobre como frequentemente veem Rodman fazer jogadas incríveis nos treinos, mas admitiram que fazer isso nesse tipo de palco é um tipo diferente de realização.

“É uma loucura”, disse Korbin Albert.

“Foi incrível”, Smith concordou. “Só me lembro de me sentir tão aliviado quando ele entrou.”

A gerente Emma Hayes foi rápida em apontar que as contribuições de Rodman para o time no sábado foram muito além daquele único arremesso. Conhecido como um jogador sólido de duas vias, Rodman teve um desempenho forte em ambas as pontas do campo, recuando frequentemente para ajudar quando o Japão contra-atacava.

“Deveríamos falar mais sobre o que ela faz sem a bola”, disse Hayes, e embora esse possa ser um argumento razoável, também era um que tinha pouca chance de sucesso, dadas as outras façanhas de Rodman no sábado.

Seu brilhantismo foi exatamente o que os EUA precisavam depois de passar a maior parte da partida tentando romper o forte bloqueio baixo que os americanos esperavam do Japão.

“Sinceramente, acho que essa era a única maneira de encontrarmos um gol naquele jogo”, disse Rodman. “Obviamente, tentamos o jogo todo para entrar nas costuras e ficar entre eles e não estava funcionando.

“Nem todo futebol é futebol bonito”, ela continuou. “Mas acho que sabíamos que tudo se resumiria a algo brilhante como aquilo. Se viesse de mim ou de qualquer outra pessoa no campo, sabíamos que não seria tiki-taka na área. Foi um momento que tivemos que capitalizar e foi o que aconteceu.”