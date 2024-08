Tua Tagovailoa diz que não tem notícias de Flores desde as críticas

MIAMI — O quarterback dos Dolphins, Tua Tagovailoa, disse que não teve notícias de Brian Flores depois que os dois trocaram comentários públicos sobre a natureza de seu relacionamento na semana passada.

Em declarações à mídia local na segunda-feira, Tagovailoa disse que não tinha nada a acrescentar aos comentários que fez sobre seu ex-treinador e que Flores não havia entrado em contato com ele.

Durante uma aparição no “The Dan Le Batard Show” lançado na semana passada, Tagovailoa criticou o ex-técnico dos Dolphins por seu estilo de treinamento notavelmente impetuoso, enfatizando o estilo contrastante e solidário do atual técnico Mike McDaniel.

“Para colocar em termos mais simples, se você acordasse toda manhã e eu dissesse que você é péssimo no que faz, que você não merece fazer o que faz, que você não deveria estar aqui, que esse cara deveria estar aqui, que você não conquistou esse direito, e então outra pessoa chegasse e dissesse: ‘Cara, você é a pessoa mais indicada para isso'”, ele disse, “como você se sentiria ouvindo um ou outro, entende o que estou dizendo?

“E então você ouve, não importa o que seja, o bom ou o ruim, você ouve mais e mais, você começa a acreditar nisso. Não importa quem você seja. Você pode ser o presidente dos Estados Unidos, você tem uma pessoa terrível lhe dizendo coisas que você não quer ouvir ou provavelmente não deveria ouvir, você vai começar a acreditar nisso sobre si mesmo. E foi isso que meio que acabou acontecendo. Foi, basicamente, o que, dois anos de treinamento, não só de mim, mas de alguns caras também que estiveram aqui no meu ano de novato até agora.”

Agora coordenador defensivo do Minnesota Vikings, Flores foi questionado sobre os comentários de Tagovailoa e reconheceu que, depois de refletir sobre a situação, havia coisas que ele poderia ter feito melhor.

Ele também expressou o desejo de aprender com as críticas de Tagovailoa — embora tenha admitido não ter respondido positivamente quando tomou conhecimento dos comentários de seu ex-jogador.

“Olha, eu sou humano”, disse Flores. “Então isso me atingiu de uma forma que não foi… positiva para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que usar isso e dizer: ‘Ei, como posso crescer a partir disso? Como posso ser melhor?’ E é realmente onde estou desse ponto de vista. Eu sinto que sou eu? Não. Mas como posso crescer a partir dessa situação e criar um mundo onde não seja o caso de alguém dizer isso sobre Brian Flores?”

Tagovailoa disse que não viu a resposta de Flores.

Flores treinou os Dolphins durante as duas primeiras temporadas de Tagovailoa na NFL em 2020 e 2021, o que resultou em um recorde de 19-14, mas nenhuma aparição nos playoffs. Flores foi demitido após a temporada de 2021 e os Dolphins contrataram McDaniel um mês depois.

Tagovailoa floresceu desde a chegada de McDaniel, estabelecendo recordes de carreira com 4.624 jardas de passe e 29 touchdowns na temporada passada. Ele assinou uma extensão de quatro anos de US$ 212,1 milhões nesta offseason. McDaniel se recusou a comentar sobre a natureza do relacionamento de Flores com Tagovailoa, mas trabalhou para incutir confiança em seu quarterback nos últimos dois anos — chegando a mostrar a ele uma fita de destaque de 700 jogadas antes da temporada de 2022, que consistia em jogadas que McDaniel acreditava que tornavam Tagovailoa uma boa opção para seu ataque.

“Estou tão focado no que esse vestiário precisa e nesse conjunto específico de circunstâncias que é difícil para mim avaliar adequadamente o que parece, eu acho que quase… não estou gastando muito tempo me gabando por isso”, disse McDaniel na semana passada.

“Acho que há muitos jogadores que cresceram desde que cheguei aqui, e esse crescimento é tudo com que me importo, e o crescimento inerente que eles já tiveram. Estou realmente focado em empurrar os caras para serem o melhor de si mesmos ou a melhor versão de si mesmos e alcançar novos patamares, e isso me mantém bastante ocupado. Eu realmente não tenho tempo para refletir assim.