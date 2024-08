Tudo o que você precisa saber sobre o Grande Prêmio da Holanda.

A Fórmula 1 está de volta após as férias de verão e segue para Zandvoort, na Holanda, para a corrida em casa de Max Verstappen, o Grande Prêmio da Holanda.

É o primeiro fim de semana de corrida de uma rodada dupla, com Monza, na Itália, na semana que vem.

Zandvoort realizou seu primeiro Grande Prêmio em 1952, mas saiu do calendário em 1985, antes de retornar em 2021.

Verstappen é o único vencedor do Grande Prêmio da Holanda desde seu retorno com três vitórias. Vença novamente neste fim de semana e ele igualaria Jim Clark, que tem o maior número de vitórias em Zandvoort, com quatro, mas McLaren e Mercedes estarão desesperadas para impedir sua busca pela história nacional.

O clima parece estável no fim de semana, com máximas de 22°C e algumas pancadas de chuva na sexta e no sábado.

Para refrescar sua memória, na última vez que correu no Grande Prêmio da Bélgica, George Russell perdeu a vitória porque seu carro estava abaixo do peso, e seu companheiro de equipe Lewis Hamilton herdou a vitória.

No início das férias de verão, Carlos Sainz assinou um contrato com a Williams para 2025 e além, e a Red Bull reafirmou seu compromisso com Sergio Pérez, que tem enfrentado dificuldades nas últimas corridas.

Enquanto isso, Helmut Marko disse que a Red Bull continuou com Pérez porque a equipe sente que seu carro se tornou muito difícil para ele pilotar e que uma reviravolta na performance está próxima.

O piloto reserva da Ferrari, Robert Shwartzman, participará do TL1 pela equipe Stake no lugar de Valtteri Bottas.

A temporada de F1 de 2024 deixou de ser previsível e se tornou algo imperdível na TV.

Estatísticas e histórico do circuito

Zandvoort é sinônimo de dunas de areia, já que a pista serpenteia ao redor delas no resort à beira-mar. Também é conhecida por suas curvas inclinadas, com a Curva 1 tendo um gradiente de 35%. É um circuito de alta adrenalina com retas rápidas, curvas técnicas e espaço para ultrapassagens, então geralmente proporciona uma corrida dramática.

Entre os seus anos de atividade de 1952 e 1985, esteve dentro e fora do calendário e teve uma série de incidentes negativos, incluindo fatalidades que levaram a uma série de atualizações.

Voltas: 72 voltas de 4,2 km. Distância total 307 km

Recorde de volta: 1:11.097, Hamilton (2021)

Mais vitórias: Jim Clark, com quatro (1963-1965, 1967). Verstappen (2021-2023), Niki Lauda (1974, 1977, 1985) e Jackie Stewart (1968-1969, 1973) estão empatados com três, e ele pode igualar Clark neste fim de semana.

A maioria dos postes: Max Verstappen (2021-2023) e René Arnoux (1979-1980, 1982) estão empatados com três.

O que aconteceu ano passado?

Verstappen igualou o recorde de Sebastian Vettel de nove vitórias consecutivas na F1 com sua terceira em Zandvoort. Apesar das fortes chuvas e de uma bandeira vermelha causada por um acidente na Curva Um, Verstappen ainda terminou 3,7 segundos à frente de Fernando Alonso em segundo para reforçar a temporada dominante da Red Bull.

Quem vai ganhar?

É difícil ignorar Verstappen com o apoio do Laranja exército em sua corrida em casa e seu histórico de vitórias nas últimas três corridas aqui.

Se vencer novamente, ele pode avançar no campeonato, mas, dada a melhora de desempenho da McLaren e da Mercedes, pode ser uma batalha acirrada na orla.