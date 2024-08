Turbulência severa em voo da Korean Air fere 14 pessoas e cria enorme bagunça no avião

As viagens aéreas estão ficando cada vez mais assustadoras… mais de uma dúzia de pessoas ficaram feridas como resultado de forte turbulência em um voo da Korean Air… e para piorar a situação, a cabine se tornou um chiqueiro.

Imagens de dentro do avião mostram as refeições dos passageiros espalhadas pela cabine… há comida e lixo por toda parte.

O avião sofreu grande turbulência uma hora após o início de um voo de domingo da Coreia do Sul para a Mongólia… bem no meio do serviço de refeições – sim, algumas companhias aéreas ainda os têm – e os passageiros foram jogados nos compartimentos superiores… de acordo com para o JoongAng Daily da Coreia.

As pessoas no voo dizem que o caos eclodiu assim que o avião mergulhou… com um passageiro batendo a cabeça no teto e caindo no corredor.

Outros viajantes foram atirados de seus assentos enquanto o avião balançava violentamente por cerca de 15 segundos… derrubando bandejas cheias de comida e fazendo as pessoas gritarem.

O incidente aconteceu a uma altitude de 34.100 pés… e quando a poeira baixou, 10 comissários de bordo e 4 passageiros estavam com ferimentos no pescoço e nas costas.

Os passageiros receberam analgésicos e os feridos foram recebidos por uma equipe médica na chegada à Mongólia.



01/07/24

A incidente semelhante aconteceu no mês passado num voo transatlântico da Espanha para o Uruguai… quando uma forte turbulência fez com que um passageiro fosse arremessado contra a cabine de um jato Boeing, plantando-o no teto do avião.