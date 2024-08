Turki Alalshikh critica Canelo Alvarez por aceitar apenas ‘lutas fáceis’, Canelo responde

A última reserva de luta de Canelo Alvarez atraiu a ira de alguns dos nomes mais influentes dos esportes de combate.

O astro do boxe recentemente irritou o CEO do UFC, Dana White, e Conor McGregor, com White criticando a MGM por marcar a próxima luta de Alvarez com Edgar Berlanga em Las Vegas, no dia 14 de setembro, na mesma noite do UFC 306 no Sphere, e McGregor atacando o próprio Alvarez, chamando-o de “floco de milho”.

O conselheiro e promotor de lutas da Arábia Saudita, Turki Alalshikh, também parece ter problemas com Alvarez, já que anunciou recentemente que não está buscando uma luta dos sonhos entre Alvarez e Terence Crawford.

Na quarta-feira, Alalshikh explicou o motivo de não querer trabalhar com Alvarez ou sua equipe por meio de uma publicação nas redes sociais.

Ouvi o que Canelo disse, que ele me respeita, mas não gosta da maneira como fazemos negócios.

Quanto a ele me respeitar, não me importa se ele me respeita ou não.

Quanto à maneira como faço negócios, sei por que ele não gosta, porque só busco grandes lutas a preços justos, então é claro… —Türkiye ALALSHIKH (@turk_alalshikh) 7 de agosto de 2024

“Ouvi o que Canelo disse que ele me respeita, mas não gosta da maneira como fazemos negócios. Quanto a ele me respeitar, não me importa se ele respeita ou não. “Quanto à maneira como eu faço negócios, eu sei por que ele não gosta, porque eu só busco grandes lutas a preços justos, então é claro que qualquer um que goste de lutas fáceis não vai gostar disso. E eu sei como ele se sente depois de perder para Bivol, então ele tem procurado lutas mais fáceis desde então. Além disso, eu não sou aquele que tem medo de lutar [David] Benavidez ou Crawford. “Portanto, eu sabia que ele estava desperdiçando nosso tempo e dando desculpas com grandes quantias de dinheiro que não podem ser pagas. Então, estou continuando meu caminho para fazer grandes lutas que sirvam ao mundo do boxe, e ele está a caminho de fazer lutas fáceis, apenas para shows.”

A essência da crítica de Alalshikh é que ele acredita que Alvarez está intencionalmente se precificando fora de confrontos importantes para evitar oponentes difíceis. Alalshikh aponta especificamente para a derrota mais recente de Alvarez, que ocorreu contra o campeão meio-pesado da WBA Dmitry Bivol em maio de 2022. Alvarez se recuperou com quatro vitórias consecutivas, derrotando nomes como Gennady Golovkin, Jermell Charlo e, mais recentemente, Jaime Munguia.

O próximo desafio de Alvarez é outra defesa de seus títulos dos super-médios contra Berlanga em 14 de setembro. Na carreira de 65 lutas de Alvarez, ele perdeu apenas duas vezes e também tem dois empates em seu cartel.

Alalshikh tem sido agressivo na promoção de lutas de boxe de grandes nomes nos últimos anos. No último fim de semana, sua promoção Riyadh Season realizou um evento no BMO Stadium em Los Angeles, com Crawford lutando contra Israil Madrimov como atração principal. Ele também foi uma força motriz por trás das lutas do ex-campeão do UFC e atual astro do PFL Francis Ngannou com Tyson Fury e Anthony Joshua, e da recente luta de campeonato de Fury com Oleksandr Usyk.

ATUALIZAÇÃO: Alvarez respondeu ao comentário de Alalshikh nas redes sociais e o campeão de boxe está claramente aceitando as críticas.