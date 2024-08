Turki Alalshikh segue em frente após Canelo Alvarez x Terence Crawford: ‘Não quero mais isso’

Se uma das maiores lutas do boxe for feita, não será contra Turki Alalshikh — pelo menos, por enquanto.

Após a vitória de Terence Crawford sobre Israil Madrimov no último final de semana em Los Angeles — um evento promovido por Alalshikh — parecia que fazer uma luta entre Crawford e Canelo Alvarez era o plano para um futuro evento da temporada de Riad.

Na noite de segunda-feira, Alalshikh revelou que não está mais interessado em fazer essa luta.

“Acabei de encerrar uma reunião importante agora com minha equipe, planejando as próximas lutas que faremos para 2024-2025. Decidi desconsiderar o Canelo [vs. Crawford] luta, pois não quero mais isso”, disse Alalshikh. “Em vez disso, vou me concentrar no mercado dos EUA com lutas maiores, especialmente para a lenda Crawford. Além disso, vou apoiar a realização de lutas para Boots, Haney, Shakur, Ortiz, Anderson, Benavidez, Zepeda e mais, em relação a Tim Tszyu, há algo pouco claro nas comunicações de sua equipe com a nossa, então acredito que vou reconsiderar sua situação. e para o resto do mundo, definitivamente, estou me concentrando no card da temporada de Riyadh, edição de Wembley em 21 de setembro (AJ x Dubois) e dependendo dos resultados e dos resultados do card de abertura da temporada de Riyadh (Bivol x Beterbiev) no dia 12 de outubro, vou construir o card para a revanche de Fury x Usyk no dia 21 de dezembro e outro grande card no primeiro trimestre de 2025. Fique ligado.”

Alvarez está atualmente escalado para enfrentar Edgar Berlanga em 14 de setembro em Las Vegas — a mesma noite do UFC 306, que é o evento de estreia da promoção no Sphere.

Além disso, Alalshikh disse que estará focado em seu próximo card no Estádio de Wembley, cujo duelo principal será Anthony Joshua x Daniel Dubois em 21 de setembro, além de outros grandes eventos que ele planejou para o resto do ano — incluindo a revanche entre Oleksandr Usyk e Tyson Fury em 21 de dezembro.