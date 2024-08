Tweet inapropriado de Donald Trump sobre Kate Middleton que provoca indignação real

Donald Trump sempre foi conhecido por suas declarações ousadas e frequentemente provocativas, e um exemplo notável ocorreu em 2012, quando ele opinou sobre o escândalo envolvendo fotos de topless da Princesa Kate Middleton. O ex-presidente não se conteve no Twitter, declarando: “Quem não tiraria uma foto da Kate e ganharia muito dinheiro se ela fizesse a coisa nua tomando sol? Vamos lá, Kate!“Este tuíte não apenas agitou as coisas; supostamente enfureceu o príncipe William.

Em sua última biografia, Catarina, a Princesa de Galesespecialista real Robert Jobson explora as consequências dos comentários de Trump. Ele revela que “William teria ficado furioso quando Donald Trump tuitou: ‘Kate Middleton é ótima – mas ela não deveria estar tomando sol nua – a culpa é só dela.'” Todo o desastre deixou Kate se sentindo “violada”, conforme observado em reportagens do The Independent.

Kate Middleton é vista em vídeo divulgado pelo Palácio de Kensington para o Dia das Forças ArmadasParker Johnson

Trump não parou nos tuítes; ele também levou o assunto para a televisão americana, dizendo: “Embora sejamos todos fãs de Kate, você consegue imaginar por que ela estaria nua? Por que ela estaria nua em uma piscina ou onde quer que ela estivesse? Ela é Kate. É terrível o que eles fizeram, é terrível tirar fotos, mas cara, como você pode fazer uma coisa tão estúpida?“Seus comentários adicionaram outra camada de escrutínio a uma situação já delicada.

Família Real responde a Trump

Em resposta à invasão de sua privacidade, o Palácio de St. James emitiu uma declaração, expressando que o casal real estava “imensamente triste” pelas ações da revista francesa e do fotógrafo envolvido. Eles descreveram o incidente como um “grotesco e totalmente injustificável“violação de privacidade, traçando paralelos com a implacável cobertura da imprensa que atormentou a falecida Diana, Princesa de Gales.

Todo esse episódio destaca os desafios que a família real enfrenta para manter sua privacidade aos olhos do público. Os comentários de Trump não apenas adicionaram lenha à fogueira, mas também mostraram seu talento para provocar controvérsias. Só podemos imaginar como as futuras interações entre os Trumps e os Windsors se desenrolarão, dada a tensão em torno desse incidente. É um lembrete de que, mesmo no mundo da realeza, o pessoal e o público muitas vezes colidem de maneiras inesperadas e dramáticas.