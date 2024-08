Tyler Reddick vence corrida da NASCAR Cup atrasada pela chuva em Michigan

BROOKLYN, Michigan — Tyler Reddick encerrou uma semana emocionante com sua segunda vitória na NASCAR Cup Series este ano.

O mentor de Reddick, Scott Bloomquist, morreu em um acidente de avião apenas três dias antes de vencer no Michigan International Speedway na segunda-feira.

“Não consigo deixar de sentar aqui na pista da vitória e pensar em Scott Bloomquist”, disse ele. “Um grande mentor para mim, e um modelo incrível e lenda das corridas de terra e esportes motorizados.

“Os últimos dias foram difíceis. Isso realmente ajuda. Esta vitória deve ser para ele, sua família e amigos.”

Reddick ultrapassou Kyle Larson e assumiu a primeira posição na classificação da Copa, e sua vitória abriu outra vaga nos playoffs, porque ele era um dos 12 pilotos que já haviam conquistado uma vaga automática com uma vitória.

Isso deixa quatro vagas disponíveis, com corridas restantes em Daytona e Darlington.

Tyler Reddick assumiu a liderança na reinicialização na segunda prorrogação para vencer no Michigan International Speedway, sua segunda vitória na Copa da temporada. Imagens Getty

Reddick também venceu em Talladega há quatro meses em seu Toyota nº 45 para 23XI, a equipe de propriedade de Denny Hamlin e Michael Jordan. O membro do Hall da Fama do Basquete e antigo dono do Charlotte Hornets estava em Michigan no domingo, quando a corrida foi interrompida após 51 voltas por causa da chuva.

“Este é um passatempo divertido para ele, um negócio divertido para ele”, disse Hamlin, que estava na pole em seu Toyota nº 11 e terminou em nono. “Isso preenche muitas lacunas da competitividade que ele perdeu por não fazer mais parte dos Hornets.”

Martin Truex Jr. escapou no Toyota nº 19 na volta 194, provocando a bandeira amarela e uma relargada faltando seis voltas para o fim.

Reddick estava na frente na primeira relargada e a corrida foi para uma segunda prorrogação quando Ross Chastain estava em 11º e participou de um acidente que resultou em outra bandeira amarela.

William Byron liderou a segunda relargada, mas Reddick o ultrapassou para a 26ª troca de liderança da corrida. Byron ficou em segundo no No. 24 Chevy e Ty Gibbs em terceiro no No. 54 Toyota, melhorando suas chances de chegar aos playoffs mesmo se não vencer uma das próximas duas corridas.

Larson, que era o favorito da BetMGM Sportsbook para vencer a corrida, perdeu o controle do Chevrolet nº 5 na volta 115 e vários carros ficaram presos na confusão.

Algumas voltas depois, Joey Logano levou seu Ford nº 22 danificado para a garagem e o Toyota nº 23 de Bubba Wallace levou uma pancada, prejudicando o relativo sucesso que o piloto da bolha estava tendo na corrida.

O engavetamento levou Logano a terminar em 33º, com Larson uma posição atrás e Wallace em 26º, o que o levou da 15ª para a 17ª posição na classificação dos playoffs para o grid de 16 carros.

Austin Dillon estava em 17º, uma semana depois de ter destruído Logano e Hamlin na volta final para vencer em Richmond e teve sua vaga automática nos playoffs revogada pela NASCAR. O apelo de Dillon está marcado para quarta-feira.

Kyle Busch venceu a segunda etapa, a primeira para ele e Richard Childress Racing nesta temporada. Busch se tornou o 19º piloto a vencer uma etapa em 2024, estabelecendo um recorde de temporada única, e se tornou o sexto a vencer uma etapa em todos os anos desde que a NASCAR adicionou a dobra em 2017.

Busch terminou em quarto.

“É assim que esperamos correr”, ele disse. “É assim que queremos correr.”

Visão assustadora

Corey LaJoie, dirigindo o Chevrolet nº 7, voou após algum contato e deslizou uma distância considerável no capô antes de capotar na grama.

“Havia faíscas, sujeira e todo tipo de coisa entrando”, disse LaJoie, que foi avaliado e liberado do centro de atendimento interno.

Hamlin disse que preferia destruir como LaJoie fez do que a alternativa.

“Eu preferiria capotar um do que bater em um muro nessa velocidade”, disse Hamlin. “Temos um carro bem seguro.”

Raia quebrada

A Ford havia vencido nove corridas consecutivas em Michigan, um recorde, até que o Toyota de Reddick encerrou a sequência.

Chris Buescher, que venceu no ano passado, ficou em sétimo. Brad Keselowski terminou em sexto pela Ford.

A seguir

Os transportadores tinham mais de 1.600 quilômetros de rodovia para transportar os carros até Daytona Beach, Flórida, onde a qualificação estava marcada para sexta-feira para a corrida de sábado à noite.

A temporada regular termina na semana seguinte em Darlington.