Tyler Van Dyke ganha vaga de QB titular em Wisconsin após transferência para Miami

MADISON, Wisconsin — Tyler Van Dyke foi nomeado quarterback titular de Wisconsin na quarta-feira.

Van Dyke, uma transferência de Miami, estava competindo com Braedyn Locke, que começou três jogos na temporada passada no lugar do lesionado Tanner Mordecai. O coordenador ofensivo Phil Longo anunciou após o treino matinal de Wisconsin que Van Dyke havia conquistado o emprego.

Wisconsin abre sua temporada recebendo Western Michigan em 30 de agosto, um jogo de sexta à noite. Os Badgers, que foram 7-6 no ano passado em sua primeira temporada sob Luke Fickell, estão fora do AP Top 25 da pré-temporada pela primeira vez desde 2016.

Van Dyke foi o Novato do Ano da Atlantic Coast Conference em 2021, mas lutou contra lesões e inconsistência durante suas duas temporadas seguintes em Miami. Ele perdeu sua vaga de titular para Emory Williams antes de recuperá-la quando Williams sofreu uma lesão no braço que encerrou sua temporada.

Ele completou 63,7% de seus passes para 7.469 jardas com 54 touchdowns e 23 interceptações em três anos com os Hurricanes. Na temporada passada, ele completou 65,8% de suas tentativas para 2.703 jardas com 19 touchdowns e 12 interceptações.

Longo elogiou o progresso de Locke na quarta-feira e disse que a diferença entre os dois melhores quarterbacks de Wisconsin era menor do que no ano passado, quando Mordecai era claramente o número 1.

“Como Fick diz, nós meio que vemos isso como uma situação do tipo 1A e 1B agora, em vez de 1 e 2”, disse Longo. “É assim que Braedyn se saiu bem aqui no acampamento. Mas, a partir de agora, Tyler Van Dyke é nosso titular.”