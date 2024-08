Tyreek Hill, do Dolphins, vai faltar aos treinos da equipe durante o treino com os Bucs

TAMPA, Flórida — O wide receiver do Miami Dolphins, Tyreek Hill, ficará fora dos treinos da equipe durante o treino conjunto de quarta-feira com o Tampa Bay Buccaneers devido a uma lesão no polegar, disse o técnico Mike McDaniel, embora a lesão não seja considerada um fator que o manterá fora por muito tempo.

McDaniel disse que Hill participará de algumas partes do treino de quarta-feira, mas, no final das contas, a equipe o protegerá de agravar a lesão.

Escolhas do editor

1 Relacionado

“Também há momentos em que, por causa do momento em que seus corpos estão, meio que os colocam em risco de sofrer mais lesões”, disse McDaniel. “E então é realmente de um ponto de vista médico, você está apenas tentando deixar algo esfriar para que não aconteça algo às custas dos jogos da temporada regular.

“Então ele tem estado muito ativo, mas estamos tentando garantir que ele fique longe do perigo.”

McDaniel não disse como ou quando Hill sofreu a lesão. O wideout não jogou em nenhuma das partidas dos Dolphins nesta pré-temporada.

Hill, cinco vezes All-Pro, liderou a NFL em jardas recebidas na última offseason, estabelecendo um recorde na carreira com 1.799 jardas e igualando seu recorde na carreira com 119 recepções.