UFC 305: Dricus du Plessis vs. Israel Adesanya transmissão ao vivo assistir festa

O MMA Fighting tem uma festa de observação ao vivo para o evento UFC 305 de sábado, que acontece na RAC Arena em Perth, Austrália Ocidental. No evento principal, Dricus du Plessis coloca seu título dos médios em jogo pela primeira vez contra o rival acirrado e ex-campeão por duas vezes Israel Adesanya.

Junte-se a Mike Heck, Conner Burks e outros convidados especiais do MMA Fighting para assistir ao card principal do UFC 305.

No evento co-principal, o recente desafiante ao título peso-mosca Steve Erceg enfrenta Kai Kara-France.

Em uma luta crucial no peso leve, Mateusz Gamrot enfrenta Dan Hooker, enquanto os nocauteadores Tai Tuivasa e Jairzinho Rozenstruik se enfrentam em um confronto no peso pesado.

O card principal do UFC 305 começa com o retorno de Li Jingliang pela primeira vez desde setembro de 2022, quando ele enfrenta o promissor Carlos Prates.

Assista à festa de encerramento do UFC 305 do MMA Fighting, que começa às 21h45 ET / 18h45 PT.