UFC 305: Juiz é removido do co-evento principal após placar polêmico

O juiz Howie Booth tem algumas explicações a dar.

Depois de devolver um placar intrigante de 30-27 para Tai Tuivasa em sua luta de peso pesado contra Jairzinho Rozenstruik, Booth foi removido da posição de juiz que deveria trabalhar na luta co-principal da noite no peso mosca entre Kai Kara-France e Steve Erceg.

Embora Rozenstruik ainda tenha conseguido uma vitória em uma luta que dominou amplamente ao longo de três rounds, Booth de alguma forma marcou todos os rounds para Tuivasa, o que resultou em uma bizarra decisão dividida.

Houve mais do que alguns olhares curiosos depois que os placares foram anunciados, com o juiz Charlie Keech dando a vitória a Rozenstruik com um placar de 29-28 e David Lethaby marcando 30-27 para Rozenstruik, o que garantiu a vitória ao nativo do Suriname.

As pontuações da mídia sobre as decisões do MMA mostram que cada pessoa teve a luta 30-27 contra Rozenstruik.

O placar indesculpável obviamente não agradou à Comissão de Esportes de Combate em Perth, então Booth foi dispensado de suas funções naquela noite.

O juiz Ben Cartlidge foi selecionado para substituir Booth no co-evento principal entre Kara-France e Erceg, mas isso não importou, já que Kara-France nocauteou Erceg no primeiro round.