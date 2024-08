UFC 305 pós-luta: Reação à finalização de Israel Adesanya por Dricus du Plessis para manter o título

Dricus du Plessis confirmou toda a sua conversa, finalizando Israel Adesanya no evento principal do UFC 305 para manter seu título dos médios no sábado. Agora, a era “Stillknocks” está bem e verdadeiramente em andamento, enquanto a equipe do MMA Fighting reage ao enorme evento pay-per-view de Perth, Austrália.

Após um evento pay-per-view selvagem, Jed Meshew e E. Casey Leydon reagem à grande vitória de du Plessis e o quão bom o campeão dos médios realmente é. Além disso, eles discutem para onde Adesanya vai a partir daqui, como Alex Pereira se encaixa em tudo, o impressionante nocaute de Kai Kara-France sobre Steve Erceg, Dan Hooker levando para casa uma decisão dividida sobre Mateusz Gamrot em uma das melhores lutas do ano e muito mais.

Assista ao show pós-luta do UFC 305 acima, ou uma versão somente de áudio do show também pode ser transmitida abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou onde quer que você tenha seus pods.