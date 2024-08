UFC 305 shorts de luta personalizados revelados para Dricus du Plessis, Israel Adesanya

Dricus du Plessis e Israel Adesanya exibirão novos visuais quando se enfrentarem pelo título dos médios neste fim de semana.

Na terça-feira, a promoção revelou novos shorts de luta personalizados para o campeão du Plessis e Adesanya, o desafiante — e duas vezes ex-campeão — antes do evento principal do UFC 305, que acontece na RAC Arena em Perth, Austrália Ocidental.

Confira os shorts personalizados para ambos os atletas na foto abaixo.

Du Plessis e Adesanya construíram uma rivalidade acirrada nos últimos meses, e tudo chegará ao auge em um evento principal muito aguardado. Du Plessis defende seu campeonato pela primeira vez desde que conquistou o ouro com uma vitória por decisão dividida altamente competitiva sobre Sean Strickland no UFC 297 em janeiro.

Para Adesanya, ele buscará se tornar o primeiro tricampeão na história da divisão dos médios do UFC. “The Last Stylebender” retorna da mais longa paralisação de sua carreira profissional após perder o título de 185 libras para Strickland no UFC 293 em setembro passado.