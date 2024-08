UFC 305 takeaways — Du Plessis continua impressionante, enquanto o futuro de Adesanya é incerto

Bruxo:Fora das lutas principais e co-principais, os melhores resultados locais foram para Dan Hooker, Jack Jenkins e Tom Nolan, enquanto houve outra derrota difícil para um favorito do público, Tai Tuivasa.

Depois que o australiano Stewart Nicoll foi assustadoramente finalizado na primeira luta do card, Nolan teve uma performance impecável para derrotar Alex Reyes por decisão unânime. O Queenslander trabalhou uma mistura de chutes, cotoveladas e socos, abrindo um corte na bochecha esquerda de Reyes ao longo do caminho, enquanto ele avançava para dois cartões de pontuação de 30-27 como parte de uma vitória por decisão unânime.

Nolan conquistou vitórias consecutivas depois de perder em sua estreia no UFC para Nikolas Motta e agora parece pronto para melhorar sua qualidade contra seu próximo oponente peso-pena.

Enquanto isso, Jenkins parecia excelente em seu retorno de uma paralisação de quase 12 meses após uma luxação no cotovelo no UFC 284 do ano passado, registrando sua primeira vitória no UFC com um domínio completo sobre Herbert Burns.

Às vezes, Burns parecia mais focado em entregar sua melhor impressão do infame dançarino de break olímpico australiano “Raygun” do que em se envolver com o Jenkins acelerado. Mas o australiano acabou perdendo a paciência para terminar a luta com uma saraivada de golpes no início do Round 3. Ele agora está de olho em outra luta no final do ano, mesmo que isso signifique perder o Derby Day em 2 de novembro, o maior dia do calendário de corridas de cavalos da Austrália e um favorito para aqueles que vivem em Melbourne, como Jenkins.

E então havia Hooker, para quem lutar nunca é entediante. O Kiwi deu ao trio City Kickboxing o começo perfeito após uma disputa espetacular de três rounds, com Hooker ganhando uma vitória por decisão dividida, seu terceiro triunfo consecutivo.

A defesa de quedas foi essencial para a vitória de Hooker depois que ele passou um bom tempo de costas na lona no Round 1 e depois novamente no início do Round 2. Conforme a luta avançava, ele transformou a defesa em ataque, aplicando muito mais punição quando a luta voltou para os pés.

Mais tarde, Hooker foi levado ao hospital para fazer uma tomografia computadorizada da cabeça e do rosto, mas uma terceira vitória consecutiva no peso leve, e sua 14ª no UFC no geral, garante que ele continue na disputa pelo título no peso leve.

“Eu quero todos eles. Eu quero BMF, eu quero Conor, eu quero eliminador de título”, disse Hooker após a luta, em meio aos gritos da RAC Arena.