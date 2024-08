UFC 306 ‘ainda mais caro’ do que o previsto, mas evento Sphere pode produzir o maior portão ao vivo de todos os tempos

Dana White não estava brincando quando disse que o UFC estava gastando muito para produzir o primeiro evento esportivo ao vivo no Sphere, em Las Vegas.

O CEO do UFC revelou recentemente que a promoção já gastou pelo menos US$ 17 milhões na produção do UFC 306 — também conhecido como Noche UFC — no Sphere, que acontece em 14 de setembro. Embora o custo total do evento não tenha sido revelado, o diretor financeiro da TKO Group Holdings, Andrew Schleimer, declarou na quinta-feira que os custos são ainda maiores do que a empresa esperava.

Dito isso, Schleimer acredita que o UFC 306, que tem como atração principal o campeão peso galo Sean O’Malley defendendo seu título contra Merab Dvalishvili, também pode acabar sendo o evento de maior sucesso da história em termos de vendas de ingressos.

“Olha, estamos otimistas”, disse Schleimer sobre o evento. “Nós conversamos obviamente sobre isso ser um evento cultural e Dana declarou publicamente o quanto mais [invested UFC is] neste evento, e obviamente este será um espetáculo enorme para aqueles na arena e para aqueles em casa. No lado superior, este será um dos maiores portões, se não significativamente o maior portão que já fizemos, e no lado do custo, será o maior investimento que estamos fazendo em um evento. É ainda mais caro do que esperávamos originalmente e isso se reflete em nosso novo guia.

“Falamos sobre alguns ventos favoráveis ​​no balanço do ano, mas se há um vento contrário significativo que tem um impacto direto dólar por dólar no EBITA (lucro antes de juros, impostos e amortização), é a despesa incremental que estamos vendo na Sphere.”

Tanto os executivos da TKO quanto White declararam que o UFC 306 no Sphere é um show ao vivo “único”, o que significa que a promoção não fará outro evento lá novamente — pelo menos não em um futuro próximo.

O Sphere, que custou US$ 2,3 bilhões para ser construído, apresenta uma tela de LED de 160.000 pés quadrados que envolve toda a arena. Aproximadamente 20.000 fãs conseguem se aglomerar na estrutura, incluindo assentos em pé. Ao contrário da maioria das arenas onde o UFC hospeda eventos, o Sphere apresenta um cenário de palco onde o octógono fica no final do local com a maioria dos assentos em cascata na estrutura como um cinema.

Há assentos limitados disponíveis mais perto do octógono, mas a configuração do UFC 306 é muito diferente da maioria dos eventos ao vivo produzidos pelo UFC.

Embora o custo astronômico vá muito além do que o UFC normalmente gasta em um evento ao vivo, o presidente da TKO Group Holdings, Mark Shapiro, acredita que o esforço vale a pena a longo prazo.

“[TKO Group Holdings CEO] Ari [Emanuel] e eu dei um jantar em Paris para as Olimpíadas para nossos principais parceiros de publicidade — um deles fez um comentário sobre estarmos em uma posição e sempre meio que ter uma história, e eu dou crédito a Dana por isso mais do que a qualquer outra pessoa, de não tomar todas as decisões com base no dólar”, disse Shapiro. “Estamos comprometidos em fazer a marca crescer. Estamos comprometidos em fazer o público crescer, e às vezes faremos investimentos que a curto prazo não necessariamente serão concretizados, mas a longo prazo, haverá uma grande vitória para nós e se multiplicarão por dez.

“É isso que a Sphere é quando Andrew fala sobre um espetáculo. Este evento será muito positivo para a marca e os negócios do UFC a longo prazo. Se tivermos que gastar mais do que já gastamos em um evento — e acredite, estamos fazendo isso — isso valerá a pena a longo prazo. Esperamos usar este evento para aumentar nossa base de fãs, aumentar o engajamento dos fãs e, mais importante, capitalizar a área de crescimento que é o mercado latino para nós.”

No que diz respeito ao portão ao vivo, o UFC não obterá esses números finais até que o evento realmente aconteça, mas o lançamento das vendas de ingressos viu um grande interesse com preços chegando a US$ 12.000 por assento. Ainda há ingressos disponíveis agora, com o menor preço disponível (não baseado em ingressos de revenda) em pouco mais de US$ 1.300.