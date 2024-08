UFC Abu Dhabi pós-luta: Reação à declaração de vitória de Nurmagomedov, derrota histórica de Ferguson

Umar Nurmagomedov teve a melhor performance de sua carreira, vencendo Cory Sandhagen por decisão unânime no UFC Abu Dhabi e garantindo sua chance pelo título dos pesos galos.

Um dos prospectos mais elogiados de todo o MMA, Nurmagomedov cumpriu com todas as suas promessas na noite de sábado, superando Sandhagen na trocação e no grappling em cinco rounds para vencer a maior luta de sua carreira. Agora a questão é: Nurmagomedov terá a oportunidade de lutar pelo ouro peso galo contra o vencedor da próxima luta entre Sean O’Malley e Merab Dvalishvili?

A equipe do MMA Fighting responde a essas e outras perguntas enquanto analisa a grande vitória de Nurmagomedov e o restante do card de sábado, incluindo Deiveson Figueiredo continuando a subir no ranking dos galos, Shara Magomedov tendo a melhor performance de sua carreira, Tony Ferguson finalmente (talvez) desistindo e Mackenzie Dern voltando ao caminho das vitórias.

